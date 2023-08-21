Почему Путин не может нажать на "красную кнопку": экс-глава ЦРУ Петреус ответил

В Кремле время от времени прибегают к ядерному шантажу. По мнению бывшего директора Центрального разведывательного управления США Дэвида Петреуса, применение нуклеарного арсенала лишь усугубит ситуацию для России.

По словам экс-руководителя ЦРУ Соединенных Штатов, в Москве начинают говорить об "опасном атоме", когда ухудшается ситуация на фронте. Собственно, об этом сказал Петреус в эксклюзивном интервью 24 Каналу, что выйдет уже в среду, 23 августа, на сайте нашего издания и в ютубе.

Смотрите также Дырявый санкционный мешок: что должен сделать Запад, чтобы остановить Россию

Китай и Индия – против

Как отметил бывший глава разведки США, не только Запад дал ясно понять Путину, что применение ядерки является шагом в никуда. Также китайский лидер и индийский премьер-министр озвучивали, что использование Кремлем нуклеарного арсенала недопустимо.

Это как в старой поговорке: если упал в яму – копай, и вот они себя смогут закопать в яму очень быстро. Поскольку те страны, которые пытались дистанцироваться от ситуации в Украине или были партнерами России, когда применят ядерное оружие, не смогут продолжать такую линию.

Кроме того, Петреус отметил, что существует вероятный сценарий, при котором Россия, например, под чужим флагом, применяет ядерку. Также возможны "другие действия", которые предоставили бы использование ядерного оружия "легитимности". Однако, по-видимому, это очень маловероятно.

Ядерный шантаж со стороны России