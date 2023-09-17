Россия может применить ядерку: президент Финляндии предупредил об огромном риске

Президент Финляндии спрогнозировал длительную войну в Украине. Он заявил, что риск применения россиянами ядерного оружия очень велик.

Война в Украине будет продолжаться долго и вполне может превратиться в ядерную. Об этом заявил финляндский президент Сауле Нииностио.

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Высокая вероятность ядерной войны

По словам Нииностио, то, что в феврале 2022 года произошло полномасштабное вторжение России в Украину, уже было "тревожным звонком" для Европы и НАТО. И сейчас риск эскалации войны очень высок.

Глава Финляндии вспоминая о недавних падениях обломков российского беспилотника на территории Румынии, которая является членом НАТО, отметил, насколько чувствительна и насколько близка к пересечению красной линии нынешняя ситуация.

Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию и, к сожалению, к худшему. Это риск столь широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен,

– подчеркнул Нииностио.

Колебания с передачей вооружения оправданы

Такое мнение высказал глава Финляндии. Он призвал прекратить критиковать колебания лидеров по поставкам Украине оружия. В частности, Нииностио вспомнил о Байдене и Шольце, которых обвиняют в слишком осторожной политике в вопросе поставке Украине дальнобойных ракет, которые легко могут поразить оккупированный Крым или территорию России.

Есть разница между теми, кто несет ответственность и теми, кто ее не имеет. Также в Финляндии мы слышим голоса, что Америка должна сделать то или иное. И я просто хотел отметить, что если происходит эскалация великой войны, это будет мировая война, так что тогда ядерный риск становится явно большим.

– подчеркнул политик.

Россия никуда не денется

Нииностио подчеркнул, что не знает, как долго будет длиться война, или как она закончится, или "какой будет жизнь, когда мы снова наступит мир".

Но даже когда конфликт закончится, Россия все равно будет существовать, считает политик. И здесь важно другое: европейцы должны убедиться, что она не вернется к войне после мира в Украине.

Также он заявил, что должен быть какой-то способ поддерживать с Россией отношения, терпеть друг друга.

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