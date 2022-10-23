Заявления Шойгу о ядерной бомбе: решится ли Россия использовать это оружие

Министр обороны России Шойгу заявил, что Украина разработала грязную ядерную бомбу и готова ее использовать. Это означает, что Россия готовит плацдарм и информационное поле для применения ядерного оружия.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Ранее сообщалось о том, что группа "KAZKA" побывала в Хиросиме и показала жуткие кадры из города.

Важно "Последствия хуже, чем от тактического ядерного оружия": эксперт о подрыве дамбы Каховской ГЭС

Россия готовит информационное поле для ядерного оружия

Семенюк отметил, что обвинениями Украины, мол, мы разработали ядерную бомбу, Россия готовит плацдарм и информационное поле для применения своего ядерного оружия. Она придумывает причины оправдать свой потенциальный удар. В мире это прекрасно понимают.

Все знают, что в 1994 году Украина подписала договор о сложении ядерного оружия, ядерного потенциала. Мы его не имеем. К счастью или не к счастью, не нам судить,

– заметил политолог.

Россия под постоянным наблюдением

Он продолжил, что наши союзники все знают. Россия находится под неизменным наблюдением Запада. Если они захотят перевезти ядерное оружие, по крайней мере, из одного ангара в другой, об этом сразу же будет известно.

"Просто так начать маневры с ядерным арсеналом очень сложно. Практически нереально это скрыть. Логично, что должен быть превентивный ответ", – подчеркнул Семенюк.

К теме – Шойгу выдал новый бред о "грязной бомбе" Украины: смотрите видео

Запад накажет за применение ядерного оружия

По его словам, Запад обязательно жестко накажет Россию, если она применит ядерное оружие. Иначе это продемонстрирует слабость Запада, и Россия не остановится ни перед чем. Кроме того, это "развяжет руки" и другим ядерным государствам решать свои вопросы и проблемы с помощью ядерного оружия.

Те, у кого есть ядерное оружие, смогут применить его для изменения границ в любой точке мира. Вот и все. То есть, я так понимаю, с логической точки зрения, использование ядерного оружия должно повлечь за собой очень серьезный ответ,

– подчеркнул политолог.

Ядерные угрозы: последние новости