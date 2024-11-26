Российский дезертир раскрыл детали боевой готовности ядерной баз

Бывший офицер российской армии признался, что Россия была готова нанести ядерный удар в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Он также рассказал о закрытой жизни на секретной базе и опасной внутренней системе, которая держит российских военных в страхе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. Из соображений безопасности, издание изменило имя мужчины на Антон.

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"Были готовы ко всему" – свидетельство очевидца

По словам бывшего офицера, служившего на секретной базе ядерного оружия, в день вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, его подразделение было приведено в полную боевую готовность.

До этого мы тренировались, но в тот день оружие было на месте, и мы были готовы нанести удар,

– поделился он с журналистами.

По словам Антона, боевая готовность сохранялась около трех недель, а его подразделение было "закрыто внутри базы" с доступом только к российскому государственному телевидению.

Жизнь под постоянным контролем

Работа на ядерном объекте предполагает жесткий режим. Все военные проходят регулярные проверки, включая детектор лжи. Даже посещение родителей требуют согласования с ФСБ за три месяца.

Это замкнутая среда, куда не допускают посторонних. Наше время реакции в случае опасности – две минуты,

– рассказал Антон о своей службе.

Антон заявил, что после начала войны получил приказ проводить лекции среди военных, где украинцев называли "комбатантами, которых следует уничтожать".

Это была красная линия для меня. Я отказался выполнять этот приказ,

– объясняет он.

Поэтому его перевели в штурмовую бригаду и пытались отправить на фронт. Но Антон принял решение бежать из страны.

С помощью волонтерской организации для дезертиров Антон смог покинуть Россию. Теперь он помогает другим солдатам, которые не хотят участвовать в войне. Однако риски для таких, как он, огромные.

Я понимаю, что меня могут найти и попытаться убить. Но молчать я не могу,

– подытожил он.

Несмотря на официальные заявления Кремля о мощи ядерного арсенала, эксперты ставят под сомнение его готовность. Антон, однако, убежден, что "оружие боеготовое, и его обслуживают постоянно".

Антон утверждает, работа по поддержке ядерного оружия в России ведется постоянно. К тому же по данным Федерации американских ученых, россияне имеют около 4380 действующих ядерных боеголовок, но только 1700 из них "развернуты" или готовы к использованию. К слову, все страны-члены НАТО вместе взятые имеют одинаковое количество.

Напомним, что 19 ноября 2024 Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Она предусматривает, что агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на Россию.