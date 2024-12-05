Россия пострадает намного больше, если применит ядерку, – полковник Британии

Запад готов к глобальной ядерной войне, если Россия решится начать ее. Есть ядерный паритет. США поддерживают французское и британское правительства, которые также имеют ядерный потенциал.

Владимир Путин понимает, что обмен ядерными ударами между этими государствами вызвал бы взаимно гарантированное уничтожение. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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"Я не думаю, что есть какие-то сомнения. Путин хорошо осознает, что обмен ядерными ударами между этими государствами повлек бы взаимно гарантированное уничтожение. И на этом все бы закончилось. Поэтому я уверен, что в частных каналах до сих пор ведутся дискуссии между различными правительствами, чтобы убедиться, что этого не произойдет. Поэтому не стоит иметь какой-то страх", – сказал он.

Преимущество на стороне Запада

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что когда дело доходит до перехвата межконтинентальных баллистических ракет, то США имеют всеобъемлющие возможности, другие страны – меньше. В то же время Россия не имеет средств для перехвата американских и британских межконтинентальных баллистических ракет.

Много своих средств противовоздушной обороны россияне потеряли в войне с Украиной. Поэтому преимущество сейчас больше на стороне Запада. И Запад должен говорить, что Россия, вероятнее всего, пострадает гораздо больше в случае обмена ядерными ударами,

– подчеркнул он.

В 2023 году было много разговоров о российских гиперзвуковых ракетах, которые якобы невозможно сбить. Но Украине удалось сбить большинство из них. Даже последнюю гиперзвуковую ракету, хотя она все-таки упала.

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По словам полковника армии Великобритании в отставке, если бы западные силы, особенно США, отдали Украине свои системы противовоздушной обороны высокого уровня, то даже "новейшее супергиперзвуковое оружие", как это называет Путин, также было бы сбито. В общем есть очень большой паритет, даже преимущество Запада в ядерном потенциале.