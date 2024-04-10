Говорится о ядерных возможностях России. У них действительно хранится немало ядерного оружия, в частности тактического. Подробно о ядерном потенциале страны-агрессора 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Ядерный потенциал России

Российская пропаганда во главе с самим Владимиром Путиным фактически непрерывно пугают весь мир своим ядерным оружием. В целом ядерный потенциал России можно разделить на несколько частей.

У них есть шахтные установки Р-36М и УР-100Н – главные ядерные силы, которые стоят в шахтах. Их есть 74 единицы и все они нацелены на США. Обслуживали все это наш Южмаш, потому что они разрабатывали ракеты РС-20 "Воевода". Сомневаюсь, что они в адекватном состоянии,

– отметил Петр Черник.

В России также есть подвижные установки РС-24 "Ярс" и "Тополь-М". Сами россияне декларируют, что таких пусковых установок есть около 500, которые на борту могут иметь от 3 до 6 боеголовок от 300 до 500 килотонн. Также есть ракеты Х-102 и "Искандер" может иметь ядерную боеголовку.

"Все это хорошо отслеживают, есть логика понимания, как их могут запустить. Но самым опасным остается ядерный подводный флот. У них есть до 28 ракетоносителей различного типа и класса. Наиболее дальнобойный и опасный – класса "Дельфин" – до 16 ракет типа Р-29. Это серьезное оружие", – подчеркнул военный эксперт.

Известно, что Соединенные Штаты могут сбить около 98% всего, что запустят россияне. Но даже 2%, которые могут долететь, это очень много. Важно, конечно, и килотоннаж ракеты, которую потенциально могут запустить.

Другой опасностью является тактическое ядерное оружие, то есть ядерные снаряды.

"Есть огромный страх ядерного прецедента. Если условно в Донецке взорвется ядерный снаряд – все будут понимать, что его применили россияне. Но вопрос – что с этим делать? С военной точки зрения вообще ничего не будет весить, но какой ответ дать американцам? Если не отвечают, то, например, Иран пригрозит уничтожить Израиль. Если не будет ответа, то они так и сделают", – добавил Черник.

Ядерная угроза для мира: что известно