Мовиться про ядерні можливості Росії. У них справді зберігається чимало ядерної зброї, зокрема тактичної. Детально про ядерний потенціал країни-агресора 24 Каналу розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
Читайте також Один із наймасовіших зразків: що відомо про ракети Х-555, якими Росія атакувала Україну 6 квітня
Ядерний потенціал Росії
Російська пропаганда на чолі з самим Владіміром Путіним фактично безперервно лякають увесь світ своєю ядерною зброєю. Загалом ядерний потенціал Росії можна розділити на кілька частин.
У них є шахтні установки Р-36М та УР-100Н – головні ядерні сили, які стоять в шахтах. Їх є 74 одиниці і всі вони націлені на США. Обслуговували все це наш Південмаш, бо вони розробляли ракети РС-20 "Воєвода". Сумніваюся, що вони в адекватному стані,
– зазначив Петро Черник.
У Росії також є рухомі установки РС-24 "Ярс" і "Тополь-М". Самі росіяни декларують, що таких пускових установок є близько 500, які на борту можуть мати від 3 до 6 боєголовок від 300 до 500 кілотонн. Також є ракети Х-102 та "Іскандер" може мати ядерну боєголовку.
"Все це добре відстежують, є логіка розуміння, як їх можуть запустити. Але найнебезпечнішим залишається ядерний підводний флот. У них є до 28 ракетоносіїв різного типу та класу. Найбільш далекобійний та небезпечний – класу "Дельфін" – до 16 ракет типу Р-29. Це серйозна зброя", – наголосив військовий експерт.
Відомо, що Сполучені Штати можуть збити близько 98% всього, що запустять росіяни. Але навіть 2%, які можуть долетіти, це дуже багато. Важливо, звісно, й кілотоннаж ракети, яку потенційно можуть запустити.
Іншою небезпекою є тактична ядерна зброя, тобто ядерні снаряди.
"Є величезний страх ядерного прецеденту. Якщо умовно в Донецьку вибухне ядерний снаряд – всі розумітимуть, що його застосували росіяни. Але питання – що з цим робити? З військової точки зору взагалі нічого не важитиме, але яку відповідь дати американцям? Якщо не відповідають, то, наприклад, Іран пригрозить знищити Ізраїль. Якщо не буде відповіді, то вони так і зроблять", – додав Черник.
Ядерна загроза для світу: що відомо
- Нещодавно у The Economist вийшов матеріал, який окреслює можливі ризики для Заходу щодо ядерної загрози. Після початку великої російсько-української війни у світі зросла загроза ядерної війни. Не лише Росія погрожує нею, а й Китай, наприклад, нарощує свій ядерний потенціал. Водночас деякі аналітики вважають, що арсенал Америки залишається удесятеро більшим, ніж китайський, а війна в Україні не так вже й сильно змінила баланс ядерних сил у світі. Росія, хоч не страждає від нестачі боєголовок, однак виробляти більше не може, адже це шалені кошти, яких у них просто немає.
- У цьому контексті, зокрема, важливими є вибори у США. Адже Дональда Трампа вважають прихильником жорсткої ядерної позиції. У будь-якому випадку, Штати не мають можливості виробляти значну кількість ядерних боєголовок, але у них наявні близько 1900 одиниць ядерної зброї у резерві. Тож є шанс подвоїти вже наявний арсенал ядерки.
- Для США, однак, є й інша загроза. Так, розвиток ракетної програми Північної Кореї та збільшення ядерного арсеналу Китаю, робить Штати вразливими для атак. При цьому аналітики зазначають, що ядерні "перегони" будуть розвиватися радше мляво та повільно, адже для усіх країн це складне завдання та насамперед фінансовий виклик.