Мовиться про ядерні можливості Росії. У них справді зберігається чимало ядерної зброї, зокрема тактичної. Детально про ядерний потенціал країни-агресора 24 Каналу розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Ядерний потенціал Росії

Російська пропаганда на чолі з самим Владіміром Путіним фактично безперервно лякають увесь світ своєю ядерною зброєю. Загалом ядерний потенціал Росії можна розділити на кілька частин.

У них є шахтні установки Р-36М та УР-100Н – головні ядерні сили, які стоять в шахтах. Їх є 74 одиниці і всі вони націлені на США. Обслуговували все це наш Південмаш, бо вони розробляли ракети РС-20 "Воєвода". Сумніваюся, що вони в адекватному стані,

– зазначив Петро Черник.

У Росії також є рухомі установки РС-24 "Ярс" і "Тополь-М". Самі росіяни декларують, що таких пускових установок є близько 500, які на борту можуть мати від 3 до 6 боєголовок від 300 до 500 кілотонн. Також є ракети Х-102 та "Іскандер" може мати ядерну боєголовку.

"Все це добре відстежують, є логіка розуміння, як їх можуть запустити. Але найнебезпечнішим залишається ядерний підводний флот. У них є до 28 ракетоносіїв різного типу та класу. Найбільш далекобійний та небезпечний – класу "Дельфін" – до 16 ракет типу Р-29. Це серйозна зброя", – наголосив військовий експерт.

Відомо, що Сполучені Штати можуть збити близько 98% всього, що запустять росіяни. Але навіть 2%, які можуть долетіти, це дуже багато. Важливо, звісно, й кілотоннаж ракети, яку потенційно можуть запустити.

Іншою небезпекою є тактична ядерна зброя, тобто ядерні снаряди.

"Є величезний страх ядерного прецеденту. Якщо умовно в Донецьку вибухне ядерний снаряд – всі розумітимуть, що його застосували росіяни. Але питання – що з цим робити? З військової точки зору взагалі нічого не важитиме, але яку відповідь дати американцям? Якщо не відповідають, то, наприклад, Іран пригрозить знищити Ізраїль. Якщо не буде відповіді, то вони так і зроблять", – додав Черник.

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