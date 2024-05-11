В планы не входит: может ли Китай успокоить Россию по использованию ядерки

Во время визита Си Цзиньпина в Москву в 2023 году одним из вопросов было нераспространение ядерного оружия на территории Республики Беларусь. И вот в мае 2024 года Россия анонсировала проведение ядерных учений как раз тогда, когда лидер Китая совершал турне по Европе. При этом страна-агрессор перебросила часть ядерного оружия в Беларусь, нарушая все международные конвенции.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что для Китая тема ядерного оружия имеет важное значение, ведь в Юго-Восточной Азии он является главной ядерной державой. Остальные государства в этом регионе –Япония, Тайвань, Южная Корея и т. д. – своего ядерного оружия не имеют и полагаются на зонтик, который обеспечивают США.

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Плохой пример – другим поощрение

Распространение и передача Москвой Беларуси неконтролируемого ядерного оружия может привести к стремлению стран в Юго-Восточной Азии иметь свое ядерное оружие без учета каких-либо ограничителей. Ведь страна, которая имеет ядерное оружие, обеспечивает тем самым свой суверенитет.

Как Северная Корея нападет на Южную Корею, если та тоже будет иметь ядерное оружие? Какой Китай нападет на Тайвань, если Тайвань будет иметь ядерное оружие? А кто сказал, что эти технологически развитые страны не могут стать граничными? Это (расположение Россией своего ядерного оружия на территории Беларуси – 24 Канал) может стать примером для тех стран тоже иметь ядерное оружие,

– отметил Фейгин.

По его мнению, вопросы нераспространения ядерного оружия очень шаткие и основываются исключительно на общем консенсусе на эту тему. И если кто-то нарушает этот консенсус, то все сыпется.

Удержать процесс будет невозможно

Существует ядерный "клуб" пяти главных стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН с правом вето. Туда входят Россия, Франция, Великобритания, США и Китай. Эти пять стран должны решать основные вопросы международной безопасности.

Если одна из стран способствует распространению ядерного оружия и подрывает систему международной безопасности, удержать этот процесс невозможно. Для Китая критически важно, чтобы в Юго-Восточной Азии не появились новые ядерные страны. А для них это очень соблазнительно – иметь ядерное оружие и обеспечить свою безопасность навсегда,

– подчеркнул правозащитник.

Он уверен, что Китай будет пытаться убеждать Москву изменить формат ядерной риторики с учениями у Запада и распространением ядерного оружия в Беларуси. Однако правозащитник не верит, что позиция Китая убедит Москву.

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