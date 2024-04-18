Применят ли россияне ядерное оружие против Украины: Свитан предположил действия Путина

Атаки беспилотников на РЛС в Мордовии, вероятно, могли пересечь одну из "красных линий" Москвы для потенциального применения ядерного оружия. В то же время такая возможность остается маловероятной.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне последние несколько десятков лет имеют техническую возможность использовать ядерное оружие. Однако с какой ноги встанет Путин и даст команду, рассчитать практически невозможно, поэтому эти "красные линии" остаются больше для информационного сопровождения, а не для принятия решений.

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Вряд ли у Путина получится

На сегодня нет механизмов противодействия принятию такого решения. Но в то же время принять решение можно, а вот выполнить – здесь вопрос.

Для того, чтобы использовать ядерное оружие, нужно привлечь несколько десятков офицеров. Затем начинается движение ядерных зарядов, которые отслеживаются серьезными мировыми разведками.

Свитан подчеркнул, что есть несколько механизмов, которые остановят применение ядерного оружия во время его подготовки, причем это конвенционные меры, на которые уже готовы пойти внедренные туда агенты.

11 апреля украинские беспилотники впервые атаковали радиолокационную загоризонтную станцию 29Б6 "Контейнер" в российской Мордовии. А 17 апреля ГУР сообщило о второй атаке этой станции, которая является важным радаром, способным обнаруживать вражеские цели на расстоянии до 2000 километров.

"Ядерное оружие оставляет после себя слишком тяжелые последствия, и все серьезные разведки мира имеют свои рычаги влияния на остановку практически всех механизмов в мире. Поэтому вряд ли у Путина это просто получится", – подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что согласно российской конституции, которую они развалили после внесения в правовое поле Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, мы сейчас вторглись на "российскую" территорию.

Какая это "красная линия"? Это уже не куда краснее, исходя из моментов, связанных с правовыми определениями. Поэтому о "красных линиях" нет смысла говорить, поскольку российская конституция разрушена полностью. И если ядерное оружие до сих пор не применили, вряд ли это произойдет в будущем,

– подытожил Свитан.

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