В Воздушных силах назвали единственный способ уберечься от российской "ядерки"

Угроза применения Россией ядерного оружия теоретически существует с самого начала полномасштабного вторжения. В Воздушных силах констатировали, что ПВО Украины должна быть всегда готова, чтобы вовремя сбить именно ту ракету, которая летит с атомной боеголовкой.

От представителей Кремля часто можно услышать ядерные угрозы. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в одном из интервью заявил, что избежать потенциальной опасности такого вида – возможно. Главное – ликвидировать все ракеты, летящие на наше государство.

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Определить тип боезаряда невозможно

По словам спикера, не представляется возможным стопроцентно определить, какого типа боезаряды враг выпускает по Украине. Не помогают в этом даже специальные мониторы и анализ таких параметров, как скорость ракеты, ее курс и высота полета.

Если бы можно было заранее установить, несет ли вооружение ядерную боеголовку, или – нет, то, конечно, было бы проще. А так крайне важно уничтожать все, что Россия выпускает по нашему государству, поскольку это может помочь минимизировать последствия катастрофы.

Несмотря на это, Вооруженные Силы всегда принимают во внимание перечисленные выше факторы, а особенно акцентируют на районе, откуда был осуществлен запуск. Как отметил Игнат, ПВО Украины – всегда наготове.

Ядерная опасность со стороны Беларуси

Следует упомянуть, что Россия частично разместила свой нуклеарный арсенал на территории Беларуси. Очевидно, чтобы запугать Украину, а вместе с ней весь цивилизованный мир своими опасными ракетами.

Кстати, недавно в Кремле заявили, что это якобы НАТО виновато в том, что Россия начала переброску ядерного оружия в соседнюю страну. По словам пропагандистов, действия Альянса "не оставили выбора" для Путина, поэтому он принял ответные меры.

Как лгут в Москве, "единственным условием" для того, чтобы Россия убрала свой арсенал из Беларуси, является вывоз из европейских стран НАТО американского ядерного оружия.

Конечно, вряд ли Альянс пойдет на такой шаг. Тем более верить российским террористам и захватчикам нельзя ни в коем случае.

Поскольку определить заранее, запустила ли Россия именно ядерную ракету, невозможно, то никакой "особой тревоги" в случае начала ядерной войны ожидать не следует. Поэтому и заботиться о собственной безопасности нужно постоянно.