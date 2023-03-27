Путин подставит его так, что обратной дороги не будет: Лукашенко не обрадовался передаче ядерного оружия

Россия заявила о перемещении своего ядерного оружия на территорию Беларуси. В первую очередь, такое решение несет угрозу для тамошней власти, и Александр Лукашенко это прекрасно понимает.

Об этом 24 Каналу сообщил журналист, политический аналитик из США Армен Чибухчан. Он отметил, что если ядерное оружие каким-то образом будет использовано с территории Беларуси, Россия переложит всю ответственность на тамошнее руководство.

Смотрите также Путин поднимает ставки, – ГУР о размещении ядерного оружия в Беларуси

Журналист убежден, что ядерный шантаж это последнее, что осталось у Путина. Чибухчан заметил, что в США была разная реакция на это сообщение. Была и такая, мол, нам не стоит бояться, по этому поводу особой обеспокоенности не будет.

Из Европы была несколько иная реакция – в частности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность.

Чибухчан прокомментировал вероятность ядерной угрозы из Беларуси: смотреть видео

Угрозы для Лукашенко

Чибухчан считает, что самые большие проблемы сейчас появляются именно для Александра Лукашенко. Если случайно эти ракеты выстрелят из Беларуси, тогда получится, что Россия здесь ни при чем.

На месте картофельного фюрера я бы забеспокоился, потому что усатый таракан может попасть в очень плохую ситуацию, если сейчас он позволит размещение российского тактического ядерного оружия.

– добавил спикер.

Российские военные элиты не позволят Путину использовать тактическое ядерное оружие с территории России, ведь тогда он вместе с собой похоронит всю другую элиту. Изменения в настроениях российской элиты заметны даже по повести российских юмористических телепрограмм, отметил аналитик.

Кроме того, Путин одним из аргументов размещения в Беларуси ядерного оружия называл просьбу самого Лукашенко. Однако до сих пор не видно, чтобы самопровозглашенный президент Беларуси радовался этому решению, ведь тот понимает, что ему угрожает, подчеркнул Чибухчан.

Он понимает, что Путин его подставит так, что обратной дороги не будет,

– резюмировал аналитик.

Лукашенко оказался в сложной ситуации