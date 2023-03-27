"Беларусь – ядерное государство": пропагандист Азаренок пугает Запад облучением

Россия решила разместить свое ядерное оружие в Белоруссии. Пропагандиста Григория Азаренко от этой новости "поплавило" – он начал кричать, что Белоруссия стала ядерным государством.

Видео Азаренка распространили в ряде телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что кремлевский диктатор Владимир Путин подчеркивал, что Беларусь не сможет пользоваться российским ядерным оружием.

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Белорусский пропагандист пугает мир облучением

Азаренок продолжает позориться своими откровенно лживыми и безумными заявлениями. Теперь он убеждает своих зрителей в том, что Беларусь – ядерное государство, ведь Россия хочет разместить там свое ядерное вооружение.

Беларусь – ядерное государство. Государство, имеющее возможность в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием,

– заявил пропагандист.

Согласно кремлевской методичке, он не открывает правды, в частности, не упоминает о том, что Кремль не разрешил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко пользоваться своим ядерным арсеналом. Кроме того, российского ядерного вооружения на территории фактически оккупированной страны вообще нет.

"Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаенное! Не суйтесь, панове, ибо облучим!" – грезит Азаренок.

Смотрите видео Азаренка:

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Ядерное оружие России в Беларуси: коротко