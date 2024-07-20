Национальное управление ядерной безопасности США опубликовало данные по ядерному потенциалу страны. Вашингтон обладает на 88 процентов меньше ядерным оружием сейчас, чем более полувека назад.

Когда в Москве прибегают к угрозы ядерным оружием, там, очевидно, забывают, что Россия не единственная страна, которая имеет атомные боеголовки. Почти 90 процентов от всего ядерного оружия в мире вместе со страной-агрессором делят США.

Смотрите также В США заявили, что Иран может произвести материал для ядерного оружия за несколько недель

Сколько у США ядерки в США

В субботу, 20 июля, Национальное управление ядерной безопасности США обнародовало данные о состоянии ядерных боеголовок в американской армии.