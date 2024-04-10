Нам все будут препятствовать: при каком условии Украина может разработать ядерное оружие

После обретения независимости в 1991 году Украина была третьей страной мира по размеру ядерного арсенала, однако в 1996 отказалась от этого статуса. Сейчас ведутся дискуссии, стоит ли Украине восстанавливать свой ядерный потенциал.

Петр Черник, военный эксперт и полковник запаса ВСУ, поделился своими мыслями с 24 Каналом, заметив, что создание ядерного оружия – функционально очень сложный процесс. Он рассказал, что плутоний, который используют для создания такого оружия, очень трудно добывать.

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"Он (плутоний – 24 Канал) у нас был. Если бы мы его сохранили – это был бы один разговор, но становиться на путь его добычи, и идти иранским методом, мы точно не будем", – сказал Черник.

Сделает ли Украина ядерное оружие

Полковник запаса ВСУ отметил, если бы Украина начала изготовление ядерного оружия, то трудно было бы это скрыть. Такие работы ведутся на атомных электростанциях.

Информация бы распространилась и нет ни малейшего сомнения, что наши союзники запретили бы такую деятельность. Если бы, условно, были или политическая воля, или производственные мощности, или деньги. Как только это станет объективной реальностью, нам немедленно все будут препятствовать,

– отметил Черник.

Он также добавил, что в Украине нет технологии производства ядерных снарядов, однако наличие атомных электростанций может это изменить, если исследовать этот вопрос.

Я не вижу коэффициент полезности такого способа действия. Разве есть одно исключение, как по израильскому примеру, если все будет санкционировано нашим главным союзником – Соединенными Штатами Америки,

– подчеркнул военный эксперт.

Есть ли ядерная угроза для Украины