Петро Черник, військовий експерт і полковник запасу ЗСУ, поділився своїми думками з 24 Каналом, зауваживши, що створення ядерної зброї – функціонально дуже складний процес. Він розповів, що плутоній, який використовують для створення такої зброї, дуже важко добувати.
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"Він (плутоній – 24 Канал) в нас був. Якби ми його зберегли – це була б одна розмова, але ставати на шлях його добування, іти іранським методом, ми точно не будемо", – сказав Черник.
Чи зробить Україна ядерну зброю
Полковник запасу ЗСУ зазначив, якби Україна розпочала виготовлення ядерної зброї, то важко було б це приховати. Такі роботи ведуться на атомних електростанціях.
Інформація б розповсюдилась і немає анінайменшого сумніву, що наші союзники заборонили б таку діяльність. Якби, умовно, були чи політична воля, чи виробничі потужності, чи гроші. Як тільки це стане об’єктивною реальністю, нам негайно всі перешкоджатимуть,
– зауважив Черник.
Він також додав, що в України немає технології виробництва ядерних снарядів, проте наявність атомних електростанцій може це змінити, якщо досліджувати це питання.
Я не бачу коефіцієнт корисності такого способу дії. Хіба є один виняток, як за ізраїльським прикладом, якщо все буде санкціоновано нашим головним союзником – Сполученими Штатами Америки,
– підкреслив військовий експерт.
Чи є ядерна загроза для України
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про вибух безпілотника на території окупованої Запорізької атомної електростанції. Ці події становлять серйозну загрозу ядерній безпеці. Інцидент стався 7 квітня за даними, які оприлюднило МАГАТЕ.
- Російські пропагандисти почали звинувачувати Україну у вибух безпілотника на території Запорізької АЕС. ГУР відкидає заяви країни-агресорки.
- Лідер німецької фракції СДП Рольф Мютценіх зробив цікаву заяву у Бундестазі, висловивши вдячність канцлеру Олафу Шольцу за запобігання можливому ядерному удару російської армії по Україні. Він відзначив, що це сталося після візиту Шольца до Китаю.