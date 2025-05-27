Что такое "план Арбатова": как Россия подставила Украину с ядерным оружием

В Советском Союзе еще до распада придумали план, как сосредоточить все ядерное оружие в России. Этим занимался академик Георгий Арбатов, возглавлявший Институт США и Канады Академии наук СССР.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат пяти созывов, глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко. По его словам, в 1988 году во время переговоров по сокращению ракет малой и средней дальности американские генералы спросили у представителей СССР, что они будут делать с колоссальным массивом ядерного оружия, если Союз вдруг распадется. Тогда же там начали думать над решением.

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Что придумали в СССР

Как отметил Костенко, этой темой занялся Институт США и Канады, который был крупнейшим разведывательным центром СССР. Его возглавлял академик Арбатов. Сам институт находился в структуре Академии наук, но фактически это была КГБшная структура.

Уже в 1989 году Арбатов поручил одному из управлений разработать стратегию, как сосредоточить ядерное оружие под контролем Москвы. Тогда оно принадлежало 4 республикам, среди которых была и УССР. Весь план подготовили еще до распада СССР.

Именно поэтому в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года был пункт о безъядерном будущем Украины. Россия протянула это через лояльных людей в руководстве и среди депутатов,

– рассказал Костенко.

В конце концов план Арбатова представили США. И там его поддержали. Предпосылкой к признанию независимости республик должно было стать ядерное разоружение. Штатам было удобнее работать с одной ядерной страной, чем если бы ядерка оказалась сразу в России, Украине, Беларуси и Казахстане.

В план Арбатова заложили значительно более широкую цель

При этом план Арбатова имел другую скрытую цель. Россия не хотела быть ответчиком всего, что должен был выполнять СССР. К примеру, в то время между странами Варшавского договора и НАТО был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Согласно ему СССР должен был сократить огромное количество вооружения. Но Россия выкрутилась.

После распада СССР активы остались за Россией включая ядерку, а "пассивы" там начали делить. Они протянули решение, чтобы делить все в соответствии с долей в ВВП СССР. Поэтому Украина должна была сократить примерно 17% обычного вооружения. А у нас была ударная группировка. 6,5 тысячи танков, 7 тысяч БТР, тысячи ударной авиации. Все это попало под сокращение,

– объяснил Костенко.

Россия же перевела свои арсеналы за Урал, что уже считается Азией. Поэтому и практически ничего не сокращала. Больше всего этот договор ударил по Украине и Беларуси.

В целом цель плана Арбатова была гораздо шире. Они хотели не просто забрать ядерку, а переложить весь груз проблем на плечи других республик и показать их недееспособность.

Украина имела большие расходы с сокращением ядерного арсенала, обычного вооружения. Также было уменьшение количества войск. Тогда у нас было 780 тысяч в ВСУ. Все это бремя перекладывали на украинский бюджет. А он из года в год становился все меньше. Это была многоэшелонированная программа по уничтожению даже тяги украинцев к государственности и независимости,

– подчеркнул Костенко.

Добавим, в Службе внешней разведки Украины рассказали, действительно ли Россия разместила ядерное оружие в Беларуси.