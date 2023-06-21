Человек без связи с реальностью, – Зеленский предположил, может ли Путин применить ядерное оружие
Источник:BBC
Россия объявила о опрокидывании тактического ядерного оружия в Беларусь. Президент Джо Байден предупредил, что угроза ее применения реальна и Зеленский ответил, беспокоит ли его эта угроза.
Журналисты спросили президента Владимира Зеленского, беспокоит ли его угроза использования ядерного оружия Россией. Он отметил, что Путин опасен для Украины еще с 2014 года.
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Может ли Путин отважиться использовать ядерное оружие
Зеленский подчеркнул, что Путин представляет опасность для украинцев еще с 2014 года, когда он оккупировал первую территорию Украины. Тем не менее, он сомневается, что российский диктатор решится на применение ядерного оружия.
Он будет говорить о применении ядерного оружия, я не думаю, что он готов это сделать, потому что он опасается за свою жизнь, очень любит это. Человек без связи с реальностью, который в 21 веке развязал полномасштабную войну против своего соседа,
– сказал Зеленский.
В США заговорили о риске использования ядерного оружия
- На днях президент США Джо Байден заявил, что сейчас реальная угроза применения тактического ядерного оружия со стороны России. В частности, из-за решения переместить ядерные боеголовки в Беларусь.
- В то же время начальник ГУР Кирилл Буданов убежден, что вероятность использования "ядерки" Россией достаточно низкая. Представитель разведки Андрей Юсов также считает, что это "очередная тупиковая ветвь путинского ядерного шантажа".
- Значительно большую угрозу в Украине видят вокруг оккупированной ЗАЭС. Дело в том, что российские оккупанты заново заминировали охладитель реакторов на Запорожской АЭС. Кроме того, заминировали оккупанты и завод "Титан", возле оккупированного Армянска.
- В ОК "Юг" считают, что уровень риска подрыва этих объектов достаточно высок. Ведь безумие врага известно уже на примере локальной катастрофы, которую россияне устроили, взорвав Каховскую ГЭС.