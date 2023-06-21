Человек без связи с реальностью, – Зеленский предположил, может ли Путин применить ядерное оружие

Россия объявила о опрокидывании тактического ядерного оружия в Беларусь. Президент Джо Байден предупредил, что угроза ее применения реальна и Зеленский ответил, беспокоит ли его эта угроза.

Журналисты спросили президента Владимира Зеленского, беспокоит ли его угроза использования ядерного оружия Россией. Он отметил, что Путин опасен для Украины еще с 2014 года.

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Может ли Путин отважиться использовать ядерное оружие

Зеленский подчеркнул, что Путин представляет опасность для украинцев еще с 2014 года, когда он оккупировал первую территорию Украины. Тем не менее, он сомневается, что российский диктатор решится на применение ядерного оружия.

Он будет говорить о применении ядерного оружия, я не думаю, что он готов это сделать, потому что он опасается за свою жизнь, очень любит это. Человек без связи с реальностью, который в 21 веке развязал полномасштабную войну против своего соседа,

– сказал Зеленский.

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