Как Израиль тайно создал ядерное оружие, кто помогал и сколько боеголовок имеет в арсенале

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Украина и Израиль официально не имеют ядерного оружия, но ситуация у обеих стран совершенно разная. Если Украина отдала остатки советского вооружения в обмен на Будапештский меморандум, который Россия несмотря на подписание нарушила в 2014 году, то Израиль одновременно "имеет и не имеет ядерного оружия".

Позицию ближневосточного государства описала ее бывший премьер Голда Меир: "Во-первых, мы не имеем ядерного оружия, во-вторых, если будет нужно, мы его используем".

24 Канал собрал главное о ядерной программе Израиля, который не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но, как считается, имеет определенный арсенал.

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Голда Меир / AP Photo / Giuseppe Anastasi

Сколько ядерных боеголовок имеет Израиль и какие носители

Израиль является одной из стран, которые владеют стратегической ядерной триадой – это стратегические самолеты, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки. Среди других государств – США, Китай и Россия.

Оценки количества ядерных боеголовок разнятся – от десятков до сотен. В сентябре 2013 года в британском издании Bulletin Of The Atomic Research было опубликовано исследование экспертов по ядерному нераспространению Ганса М. Кристенсена и Роберта С. Норриса. В статье говорится, что Израиль обладает около 80 ядерными боезарядами, а также имеет достаточно материалов для производства еще от 115 до 190 ядерных боеголовок.



Эти оценки соответствуют данным Разведывательного управления Министерства обороны США, которое в 1999 году также называло цифру в 80 боезарядов.

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С 1967 до 2004 года Израиль ежегодно изготавливал по 2 – 3 ядерных боезаряда. К началу войны Судного дня (1973) у страны уже было 15 боеголовок, во время вторжения в Ливан в 1982 году – 35, а к началу войны в Ираке их количество возросло до 56.

В 2003 году израильский ядерный арсенал насчитывал 78 боезарядов, и после 2004 года производство было заморожено.

Обратите внимание! Один из носителей – это ракеты "Иерихон", оснащенные ядерными боеголовками. Федерация американских ученых (FAS) считает, что на вооружении Армии обороны Израиля находится около 60 ракет с моноблочными ядерными зарядами. Также самолеты F-15 и F-16 могут использоваться для доставки ядерных бомб и ракет.

Основным средством наземного базирования считаются ракеты "Иерихон-3", которых насчитывается около 16. По данным израильской прессы, разработку этой ракеты завершили в 2005 году, она является модернизацией предыдущей версии – "Иерихон-2".

Воздушный компонент ядерной триады Израиля представлен двумя эскадрильями, которые насчитывают 18 истребителей-бомбардировщиков F-15I Ra'am ("Гром"). Эти самолеты являются модификацией американского F-15E Strike Eagle и оснащены двумя крылатыми ракетами Gabriel, которые потенциально могут нести ядерные боеголовки.



F-15I Ra'am / José Luis Celada Euba / Flickr

Израильские Военно-морские силы также имеют важный компонент ядерного сдерживания – дизель-электрические подводные лодки типа "Дольфин". Эти субмарины способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В 1998 – 1999 годах Израиль получил три такие подводные лодки от Германии, и впоследствии они были оснащены специальными контейнерами для запуска ракет.

В декабре 2004 года Израиль заключил соглашение на приобретение еще двух подобных субмарин. Есть предположение, что эти ракеты – либо модернизированная версия американской "Гарпун", либо же израильская разработка.

Как Израиль мог испытать ядерное оружие

Каждая ядерная держава испытала собственное ядерное оружие. Советский Союз – в степях Казахстана, США – в пустынях на западе государства. Израиль не исключение. Конечно, он не признает испытания, но они могли состояться на юге Атлантики.

Это "Инцидент Вела" – событие, произошедшее 22 сентября 1979 года. Тогда американский спутник-шпион серии Vela зафиксировал двойную вспышку вблизи островов Принс-Эдуард в южной Атлантике. Такие вспышки обычно ассоциируются с ядерными взрывами в атмосфере, что вызвало подозрения ученых об испытаниях ядерного оружия. Несмотря на многочисленные расследования, точные обстоятельства происшествия остаются неопределенными.

Взрыв мог быть совместным израильско-южноафриканским ядерным тестом, хотя официальных подтверждений этой теории не было. Другие версии включают возможность природного явления или технической неисправности спутника. Однако многие эксперты продолжают склоняться к версии о ядерном испытании, поскольку вспышка имела все характерные признаки такого взрыва.

В частности, 20 апреля 1997 года израильское издание "Хааретц" опубликовало материал, в котором процитировало заместителя министра иностранных дел Южной Африки Азиза Пахада. Он якобы подтвердил, что двойная вспышка, зафиксированная спутником Vela в 1979 году, была результатом южноафриканских ядерных испытаний.

В статье также отмечалось, что в прошлом Израиль закупил примерно 550 тонн урана в Южной Африке для своего исследовательского реактора в Димоне. В обмен на это Израиль, как утверждается, предоставил ЮАР технические материалы для разработки ядерного оружия.



Ядерный реактор в Димони / Moshe Shai / FLASH90

Интересно! Несмотря на многочисленные пролеты специальных самолетов ВВС США над районом происшествия, не было обнаружено следов радиоактивной пыли, которая обычно остается после ядерных испытаний. В то же время в телах овец в австралийских штатах Виктория и Тасмания обнаружили наличие низких уровней радиоактивного йода-131, что может указывать на возможную ядерную активность в регионе.

Как Израиль создал ядерное оружие

Абсолютной тайной израильское ядерное оружие перестало быть в 1986 году, когда о нем заявил Мордехай Вануну, израильский техник-ядерщик, который раскрыл информацию о ядерном арсенале Израиля британской прессе. Прошло почти 40 лет, но израильтяне до сих пор не стали официальной ядерной державой, хотя даже экс-спикер Кнессета Авраам Бург в 2013 нарушил табу, заявив о владении Израилем как ядерным, так и химическим оружием, и назвал официальную политику страны "устаревшей и детской".

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В отличие от Ирана или России, Израилю удается выходить сухим из воды. Он никогда не подписывал ДНЯО 1968 года, поэтому не мог его нарушить. В то же время страна почти наверняка нарушила соглашение о запрете ядерных испытаний, а также бесчисленные национальные и международные законы, которые ограничивают торговлю ядерными материалами и технологиями.

В список стран, которые тайно продавали Израилю материалы и опыт для изготовления ядерных боеголовок, или которые закрывали глаза на их кражу, входят самые ярые борцы против распространения: США, Франция, Германия, Великобритания и даже Норвегия.

В Израиле действовала программа ЛАКАМ (Бюро связей с наукой). Ее агенты, которые отвечали за приобретение материалов для ядерного оружия и передовых технологий, смогли проникнуть в самые защищенные объекты мира. Членами сети были, в частности, такие интересные личности, как Арнон Милчен, миллиардер и голливудский продюсер, причастный к фильмам "Красотка", "Секреты Лос-Анджелеса" и "12 лет рабства".

Вы представляете, как это – быть 20-летним парнем, когда твоя страна дает тебе возможность быть Джеймсом Бондом? Это было необыкновенно!

– рассказал Милчен в израильском документальном фильме после признания.

Милчан не стеснялся использовать свои голливудские связи для помощи в его задачах. Согласно биографии, написанной израильскими журналистами Меиром Дороном и Йосефом Гельманом, Милчен был завербован в 1965 году Шимоном Пересом, тогдашним президентом Израиля. Они встретились в клубе в Тель-Авиве. Милчен, который в то время руководил семейным бизнесом по производству удобрений, сыграл важную роль в тайной программе по получению Израилем ядерных технологий.



Роберт Де Ниро, Роман Полански, Арнон Милчен / Архивное фото

Будущий продюсер был ответственным за обеспечение технологий обогащения урана, в частности получение чертежей центрифуг, которые немецкий исполнитель временно "забыл" на своей кухне благодаря взятке. Эти же чертежи позже похитил пакистанский ученый Абдул Кадир Хан для программы обогащения урана в Пакистане, а также для международной сети по продаже ядерных технологий, которая включала Ливию, Северную Корею и Иран.

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Самая дерзкая операция ЛАКАМ состоялась в 1968 году, когда агенты организовали исчезновение целой партии урановой руды посреди Средиземного моря. Известный под названием "дело Plumbat", этот инцидент стал примером использования фейковых компаний для приобретения в Антверпене урана, замаскированного под свинцовый концентрат, и его передачи под израильской охраной на другое судно.

Документы США и Великобритании, рассекреченные более 10 лет назад, также обнаружили, что Израиль в 1963 – 1964 годах приобрел около 100 тонн урановой руды в Аргентине, обойдя предохранительные механизмы, обычно сопровождающие ядерные соглашения для недопущения использования материала в оружии. Израиль также помогал режиму апартеида в Южной Африке разрабатывать собственное ядерное оружие в обмен на 600 тонн урановой руды в 1970-х годах.

Реактор для собственных нужд: какой была помощь Франции

Израиль построил ядерный реактор в городе Димона для своей программы вооружения, но он нуждался в оксиде дейтерия (тяжелой воде) для процесса реакции расщепления. Для этого израильтяне обратились за помощью к Норвегии и Великобритании.

В 1959 году Израилю удалось купить 20 тонн тяжелой воды, которую Норвегия продала Великобритании. Оба правительства подозревали, что материал будет использоваться для изготовления оружия, но решили проигнорировать это. В документах, с которыми ВВС ознакомилась в 2005 году, британские чиновники утверждали, что было бы "чрезмерно рьяно" дополнительно проверять что-то. Норвегия же осуществила лишь один инспекционный визит в 1961 году.

Однако израильская программа по созданию ядерного оружия не стала бы реальностью без Франции. Страна, которая заняла самую жесткую позицию по противодействию распространению ядерного оружия, пытаясь противодействовать Ирану, помогла с "ядеркой" Израилю.

Французские инженеры помогли Израилю со строительством реактора в Димоне и секретного подземного завода для создания бомб. К концу 1950-х годов в городе проживали 2500 граждан Франции, там даже появились французские школы. Как писал американский журналист-расследователь Сеймур Герш в своей книге "Вариант Самсона":

Французским работникам Димоны было запрещено писать напрямую родственникам и друзьям во Франции и других странах, но они присылали почту на фальшивый почтовый ящик в Латинской Америке.



Космический снимок площадки в Димоне

Израильтяне в конце концов признали, что у них все-таки есть реактор, но настаивали, что он предназначен исключительно для мирных целей. Утверждалось, что отработанное топливо было отправлено во Францию для переработки. Израиль даже предоставил видеоматериал, на котором топливо якобы загружают на французские грузовые суда.

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С тех пор прошло более 60 лет. Израиль не признал наличие ядерного оружия и даже не использовал его – ни после атаки ХАМАС в октябре 2023 года, ни после иранского ракетного обстрела через год. Аргумент в виде ядерного оружия не уберег государство от нападений как террористов, так и иранского режима. Впрочем, как и официальное ядерное оружие и многочисленные путинские угрозы не уберегли Россию от украинского наступления в Курской области. Поэтому возникает вопрос – не превратилось ли ядерное оружие в нынешнем мире в настолько призрачную угрозу, что ею можно пренебречь?