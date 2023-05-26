Возникает много вопросов, – генерал-майор СБУ об опасном хранении ядерного оружия в России

Россия для своих террористических целей использовала все возможное вооружение, которое имела, однако так и не достигло желаемых результатов. Единственным козырем в ее рукаве остаются ядерные угрозы, но состояние ядерного оружия в России вызывает множество вопросов.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун. Он сказал, что в первую очередь может беспокоить мировую общественность в российском ядерном потенциале.

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Раньше ядерные боеприпасы всегда находились на контроле международных наблюдателей, которые могли попасть на ядерные объекты. После того, как Россия разорвала все международные договоры по ядерной безопасности, дальнейшая судьба этих боеприпасов неизвестна.

Насколько они способны сохранять, насколько эта армия способна использовать эти ядерные боеприпасы или не разорвутся еще на взлете. Это вызывает огромные вопросы,

– прокомментировал Ягун.

Состояние ядерного оружия России не исследовано

В целом после использования Россией "Кинжалов" риторика США по поводу красных линий и ядерной угрозы несколько изменилась. Теперь в России видится несколько меньше угроз. Однако до сих пор остаются некоторые лица, которые будут пытаться "дуть на холодное", ведь ядерный потенциал у агрессора все же есть, хотя и не исследованный.

Страны с наибольшим запасом ядерного оружия / Инфографика 24 Канала

После того, как Россия периодически демонстрирует факапы с авиацией, со своими "аналоговетными несбивающимися" ракетами, могут возникать более серьезные вопросы. Речь идет о том, в каком состоянии сейчас там находится ядерное оружие, нет ли к нему доступа у посторонних лиц, не сможет ли какой-нибудь безумный полковник нажать на ядерную кнопку и т.д.

Непрофессионализм российских военных, отсутствие должного финансирования – только это может обеспокоить не только наших партнеров, а вообще мировую общественность,

– резюмировал генерал-майор СБУ.

Содержание ядерного оружия – это очень дорого. Есть основания полагать, что вряд ли в России могут воспользоваться большей частью своего ядерного потенциала.

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