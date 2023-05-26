Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Він сказав, що першою чергою може турбувати світову громадськість в російському ядерному потенціалі.

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Раніше ядерні боєприпаси завжди перебували на контролі міжнародних спостерігачів, які могли потрапити на ядерні об'єкти. Після того, як Росія розірвала всі міжнародні договори щодо ядерної безпеки, подальша доля цих боєприпасів невідома.

Наскільки вони здатні зберігати, наскільки ця армія здатна використати ці ядерні боєприпаси, чи вони не розірвуться ще на зльоті. Це викликає величезні питання,

– прокоментував Ягун.

Стан ядерної зброї Росії не досліджений

Загалом після використання Росією "Кинджалів" риторика США щодо червоних ліній та ядерної загрози дещо змінилася. Тепер в Росії вбачається дещо менше загроз. Однак досі залишаються деякі особи, які намагатимуться "дмухати на холодне", адже ядерний потенціал в агресора все ж є, хоча й не досліджений.

Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 Каналу

Після того як Росія періодично демонструє факапи з авіацією, зі своїми "аналоговнєтними незбиваємими" ракетами, можуть виникати серйозніші питання. Мовиться про те, в якому стані зараз там перебуває ядерна зброя, чи немає до неї доступу в сторонніх осіб, чи не зможе якийсь божевільний полковник натиснути на ядерну кнопку тощо.

Непрофесійність російських військових, відсутність належного фінансування – тільки це може занепокоїти не лише наших партнерів, а взагалі світову громадськість,

– резюмував генерал-майор СБУ.

Важливо! Утримання ядерної зброї – це надзвичайно дорого. Є підстави вважати, що навряд в Росії можуть скористатися більшою частиною свого ядерного потенціалу.

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