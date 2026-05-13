В ISW раскрыли правду о том, зачем Путин снова заговорил о ядерном оружии

Российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о ядерном оружии. Он также не забыл упомянуть якобы успешные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат".

Аналитики ISW отмечают, что за ядерной риторикой Путина стоит не просто попытка похвастаться или напугать врагов.

Так почему Путин "бряцает ядеркой"?

Российский президент Владимир Путин заявил о якобы успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" и в очередной раз начал говорить о новейшем российском ядерном оружии.

В Институте изучения войны считают, что подобная риторика Кремля имеет политическую и пропагандистскую цель. Аналитики ISW отмечают, что активное "бряцание ядерным оружием" со стороны Москвы усилилось после того, как Россия фактически не смогла самостоятельно гарантировать безопасность парада к 9 мая в Москве. По мнению экспертов, Кремль был вынужден рассчитывать на отсутствие украинских ударов, что продемонстрировало уязвимость российской системы безопасности даже в столице.

12 мая Путин заявил, что Россия успешно провела испытания сверхтяжелой ракеты "Сармат" и продолжает разрабатывать другие виды ядерного вооружения. Среди них диктатор назвал баллистическую ракету средней дальности "Арешник", беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник".

Кроме того, Путин сообщил о планах поставить первые ракеты "Сармат" на боевое дежурство в Красноярском крае до конца 2026 года. Однако в ISW напомнили, что подобные заявления российские власти делают уже несколько лет подряд. О скором развертывании этих ракет в Кремле говорили еще в 2021, 2022 и 2023 годах, но реальные результаты программы остаются сомнительными, особенно после неудачного запуска "Сармата" в ноябре 2024 года.

Аналитики считают, что новая волна ядерной риторики Путина связана также с попыткой скрыть проблемы российской армии на фронте. В ISW отмечают, что несмотря на постоянные заявления Кремля об "успехах", темпы продвижения оккупантов начали снижаться еще с осени 2025 года.

По оценкам экспертов, украинские Силы обороны значительно усложнили логистику и наступательные возможности России благодаря ударам по тыловым объектам и усилению контратак. В апреле 2026 года российские войска впервые за долгое время фактически понесли чистую потерю территорий на театре боевых действий.

В ISW также обратили внимание, что уровень набора новых военных в России впервые за все время войны опустился ниже уровня замещения потерь. Это создает для Кремля дополнительные проблемы на фоне весенне-летнего наступления, которое Россия начала в марте 2026 года. Несмотря на значительные потери, оккупационной армии так и не удалось достичь серьезных оперативных успехов. В то же время украинские военные смогли провести контратаки на отдельных участках фронта, в частности в районе Купянска и в Запорожье.

Аналитики ISW подытожили, что Путин пытается создать иллюзию силы и постоянного наступления России, хотя реальная ситуация на фронте свидетельствует о другом. По их мнению, именно поэтому Кремль все чаще возвращается к ядерной риторике и демонстративным заявлениям о новых ракетах.

Какова реальная ситуация на фронте?

Российская армия продолжает активное наступление сразу на нескольких участках фронта, однако украинские Силы обороны сдерживают давление и проводят контратаки.

По данным Института изучения войны, самой сложной ситуация остается на Покровском направлении, где оккупанты не прекращают штурмов и пытаются прорвать украинскую оборону. На Сумщине российские войска 12 мая осуществляли ограниченные наступательные действия, но не смогли продвинуться вглубь области. На Харьковщине оккупанты также продолжали атаки вблизи государственной границы и пытались наступать на Купянском направлении.

В то же время украинские военные нанесли удар по российскому подразделению беспилотников в Белгородской области России. Российские пропагандисты заявляли о якобы захвате отдельных населенных пунктов на Харьковщине, однако аналитики ISW не подтверждают эти сообщения.

В Донецкой области украинские силы имели локальные успехи вблизи Славянска и Константиновки, хотя россияне продолжают использовать диверсионно-штурмовые группы и активно атакуют логистику Сил обороны FPV-дронами. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Покровска. Российские войска пытаются наступать сразу на нескольких участках фронта и постоянно подтягивают новые резервы для атак. По словам украинских военных, никаких признаков снижения интенсивности боевых действий там пока нет.

Оккупанты также пытаются прорваться к Родинскому и захватить Гришино. Для логистики у линии фронта обе стороны все чаще используют тяжелые дроны, роботизированные системы и легкий транспорт из-за постоянной угрозы ударов.

На Запорожском направлении Россия перебросила дополнительные десантные и мотострелковые подразделения, однако даже это не позволило ей достичь существенных успехов. На Херсонщине активных боевых действий в последнее время не фиксировали.

Аналитики отмечают, что Донбасс остается для Кремля главной политической и военной целью. Россия стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, поскольку это является частью пропагандистской концепции так называемой "Новороссии" и попыткой продемонстрировать хоть какую-то "победу" в войне.

Кроме политического значения, контроль над Донбассом важен для России и с военной точки зрения. Оккупанты пытаются прорвать украинский оборонительный пояс в районах Славянска, Краматорска и Константиновки, а также сохранить сухопутный коридор к временно оккупированному Крыму.

Что такое "Сармат" и почему Россия так активно им угрожает?

РС-28 "Сармат" – это российская межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, которую в Кремле позиционируют как один из ключевых элементов ядерной триады страны. Ее создают для замены советского ракетного комплекса "Воевода", известного на Западе под названием Satan.

В России заявляют, что "Сармат" способен нести несколько ядерных боезарядов одновременно и поражать цели на межконтинентальных расстояниях. Кремль также утверждает, что ракета может обходить современные системы противоракетной обороны благодаря сложной траектории полета и большой дальности.

Именно поэтому он стал одним из главных символов российской ядерной пропаганды. Владимир Путин и другие представители российской власти регулярно упоминают этот комплекс в публичных выступлениях, пытаясь демонстрировать военную силу России и давить на Запад.

В Кремле называют "Сармат" "оружием стратегического сдерживания" и одним из самых современных видов вооружения в мире. Для России этот комплекс имеет не только военное, но и политическое значение, ведь используется как элемент запугивания и демонстрации статуса ядерной державы.

Особенно активно Москва начала вспоминать "Сармат" после начала полномасштабной войны против Украины. На фоне неудач российской армии на фронте Кремль все чаще возвращается к ядерной риторике, пытаясь показать готовность к эскалации и заставить Запад быть более осторожным в поддержке Украины.