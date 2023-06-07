Ударит ли Россия ядерным оружием по Белгороду: Жданов прокомментировал заявление Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предположил, что Кремль способен нанести ядерный удар по территории России. Под прицелом может оказаться Белгородская область.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Как считает Пригожин, так Кремль может ответить на рейды РДК по территории России.

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Заявление анекдотичное, но стоит прислушаться

Как отметил Жданов, у представителей российского режима действительно странная логика. Поэтому даже такое очередное дикое заявление от Пригожина имеет право на жизнь.

В настоящее время бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" достаточно спокойно находятся на территории Белгородской области. Это может свидетельствовать, что у Кремля нет средств, чтобы защитить собственную территорию.

Жданов предположил, может ли Россия нанести ядерный удар по Белгородской области: смотрите видео

Поэтому, в принципе, режим Путина может рассматривать тактический ядерный удар по своей территории. По крайней мере, такое предположил Пригожин.

Пригожин предположил, что российские власти используют тактическое ядерное оружие именно по этим подразделениям в Белгородской области, чтобы их ликвидировать. Это – основной месседж. Ведь использовать тактическое ядерное оружие в Украине они не рискнут из-за катастрофических последствий для режима и самого Путина. А удар по своей территории – это все-таки внутреннее дело России,

– прокомментировал Олег Жданов.

Ситуация в России: коротко

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин регулярно вкидывает разные одиозные заявления. Ему важно "держать себя на плаву" в информационном пространстве. К этим заявлениям следует относиться осторожно, ведь Пригожин – враг Украины.

В течение мая – июня представители РДК и легиона "Свобода России" регулярно совершали рейды на территорию Белгородской области. Они даже захватили пленных из российской армии.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 212 030 личного состава.