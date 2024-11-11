Спутник впервые зафиксировал подготовку российской ядерной ракеты Р-30 "Булава"

Сами россияне признали, что в открытый доступ слито фото подготовки их ядерного оружия. Речь о работе 12 Главного управления Минобороны России, отвечающего за обслуживание ядерки.

Вражеские ресурсы первые написали о появлении этого спутникового снимка. Детали передает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Готовятся ли россияне к ядерному удару

В открытом доступе появилось спутниковое изображение, которое показывает процесс снаряжения и подготовки российской межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава", которая выступает одним из элементов "ядерной триады" России и размещается на атомных подводных крейсерах проекта 955 "Борей",

– пишут аналитики.

Процесс подготовки Р-30 "Булава" / Спутниковое фото

Не известно, когда именно происходили события, зафиксированные спутником. Так же не ясно место. Скорее всего, транспортно-пусковой контейнер с самой Р-30 "Булава" (серого цвета) размещен в нижнем левом углу на снимке. Рядом несколько машин различного назначения.

"Довольно показательно, что сами россияне даже не пытаются хоть как-то маскироваться, то есть они даже демонстративно проводят работы по подготовке МБР морского базирования, которую, вероятно, далее должны были бы загружать на один из атомных подводных крейсеров проекта 955", – считают Defence Express.

Там подчеркнули, что Запад может отслеживать спутниками процессы, связанные с российским ядерным арсеналом, а оккупанты демонстративно проводят эти операции, надеясь оказать психологическое воздействие.

"Здесь речь была о стратегическом ядерном вооружении, однако вполне логично здесь можем предположить, что аналогичные работы на аэродромах стратегической авиации России происходят также под плотным наблюдением спутников стран Запада", – уверены аналитики.