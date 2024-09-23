"Инфраструктура готова": в России угрожают ядерными испытаниями

В России пригрозили, что могут провести ядерные испытания. Мол, для этого уже все готово.

Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщают прокремлевские пропагандистские издания.

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Россия угрожает ядерными испытаниями

Рябков заявил, что инфраструктура ядерного полигона на Новой Земле находится в полной готовности. По его словам, это якобы "реакция на шаги США в этой сфере".

Чиновник также утверждает, что "Москва может провести ядерные испытания, но не будет, если от них воздержатся США".

Справка. Новая Земля – архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, который входит в Архангельскую область России. С 1954 года там действует ядерный полигон.

Новая Земля: показываем на карте

Интересно, что эти заявления прозвучали после того, как в России во время испытаний взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат".

Инцидент случился в период с 20 по 22 сентября 2024 года на космодроме Плесецк. Российские власти молчат о неудаче, однако появились спутниковые фото, которые это подтверждают.

К слову, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло считает, что Кремль сам до конца не уверен в состоянии своего ядерного оружия. Поэтому, по его мнению, вряд ли применит его.