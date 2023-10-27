Одна ракета грохнулась на старте, – Данилов раскрыл детали ядерных тренировок России
Кремль продолжает попытки напугать мир своим ядерным оружием. Россияне заявляли, что проводили ядерные тренировки. Однако Россия – технологически отстающая страна по сравнению с Западом.
Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он рассказал детали о ядерных тренировках России.
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"Россияне действительно проводили испытания. У них должно было быть три ракеты. Одна грохнулась возле места, с которого она должна была стартовать. Одна система не раскрылась, и только одна из трех отправилась. Надо понимать, что Россия – это технологически достаточно отсталая страна по сравнению с Западом. Яркий пример, когда у них на Луну что-то полетело и не долетело", – объяснил чиновник.Обратите внимание! Полное интервью с секретарем СНБО Алексеем Даниловым читайте в скором времени на сайте и смотрите на ютубе 24 Канала.
Мир должен отреагировать
Алексей Данилов подчеркнул, что использование ядерного оружия – это пересечение границы, потому мир должен по-другому реагировать на действия России. Если сегодня международное сообщество не приступит к решению этой проблемы, то со временем это сделать будет значительно сложнее.
Если есть проблема, ее нужно решать сразу, а не откладывать, не менять на какие-то временные облегчения. Имейте в виду, что если сегодня не решат эту проблему, дальше вам будет гораздо сложнее это сделать. Наша задача – поставить точку в вопросе России раз и навсегда,
– отметил он.
Ядерные тренировки России: последнее
- Минобороны России 25 октября заявило, что провело тренировку с задачей массированного ядерного удара. Во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину сказали, что испытания провели по сценарию, если якобы враги применят ядерное оружие, а Россия ударит "в ответ".
- Начальник российского генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что для тренировки использовали мобильную установку "Ярс", атомную подлодку, а также два стратегических ракетоносителя.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что в Кремле прекрасно понимают, что демократические страны действительно не угрожают России ядерным оружием. Однако это типичное поведение страны-агрессора, которая пытается изобразить себя "жертвой". По его словам, Россия прибегает к ядерному шантажу, потому что терпит поражение в войне со значительно меньшей страной.
- Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь убежден, что таким образом Россия пытается давить на Запад, потому что хочет, чтобы поддержка Украины прекратилась.