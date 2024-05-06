Военный обозреватель Денис Попович в разговоре с 24 Каналом рассказал, что Кремль в очередной раз пытается запугать мир. Кроме этого, по его словам, событие имеет политическую и практическую цель.

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Политическая цель

Попович напомнил, что недавно Великобритания первой разрешила Вооруженным Силам Украины использовать британское вооружение для ударов по территории России. Поэтому проведение нестратегических ядерных учений – ответ на подобные шаги со стороны наших союзников.

Очевидно, что будут учения. Таким образом Россия демонстрирует, что может так же отвечать и повышать ставки. Не думаю, что это выльется в какое-то конкретное использование тактического ядерного оружия,

– предположил военный обозреватель.

Практическая цель

Денис Попович отметил, что Россия также стремится проверить боевую готовность ядерного оружия, выявить недостатки и устранить их. Время от времени такие действия нужно проводить. Не будет большим удивлением, если россияне действительно найдут неисправный компонент.

Интересно! 1 ноября 2023 года Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая является основной в наземном компоненте российских стратегических ядерных сил. 25 октября завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава". Оба испытания завершились для России неудачно.

Зато страны-члены НАТО опять-таки могут провести учения, которые будут направлены на противодействие российскому тактическому ядерному оружию.

Что сделают россияне после удара иностранным оружием по территории России

Военный обозреватель рассказал, что Украина действительно может бить британскими ракетами Storm Shadow по территории России из Сумской и Харьковской областей. Дальность в 450 километров позволяет наносить удары, в частности, по скоплению российских войск.

Реакция может быть любая. Могут нанести удар по территории Украины очередными "Кинжалами" или "Искандерами". Ударить по жилой застройке, повлечь огромное количество человеческих жертв. Могут нанести удар по энергетической инфраструктуре, по столице, как неоднократно это уже делали,

– сказал Денис Попович.

Россияне имеют много вариантов, как ответить. Использование тактического ядерного оружия необязательно. У оккупантов есть определенный ракетный потенциал, который могут использовать для уничтожения гуманитарного сектора.

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