Військовий оглядач Денис Попович у розмові з 24 Каналом розповів, що Кремль вчергове намагається залякати світ. Окрім цього, за його словами, дійство має політичну та практичну мету.

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Політична мета

Попович пригадав, що недавно Велика Британія першою дозволила Збройним Силам України використовувати британське озброєння для ударів по території Росії. Відтак проведення нестратегічних ядерних навчань – відповідь на подібні кроки з боку наших союзників.

Очевидно, що будуть навчання. У такий спосіб Росія демонструє, що може так само відповідати й підвищувати ставки. Не думаю, що це виллється в якесь конкретне використання тактичної ядерної зброї,

– припустив військовий оглядач.

Практична мета

Денис Попович зазначив, що Росія також прагне перевірити бойову готовність ядерної зброї, виявити недоліки та усунути їх. Час від часу такі дії потрібно проводити. Не буде великим здивуванням, якщо росіяни дійсно знайдуть несправний компонент.

Цікаво! 1 листопада 2023 року Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті російських стратегічних ядерних сил. 25 жовтня завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава". Обидва випробування завершилися для Росії невдачею.

Натомість країни-члени НАТО знову-таки можуть провести навчання, які будуть спрямовані на протидію російській тактичній ядерній зброї.

Що зроблять росіяни після удару іноземною зброєю по території Росії

Військовий оглядач розповів, що Україна справді може бити британськими ракетами Storm Shadow по території Росії з Сумської та Харківської областей. Дальність 450 кілометрів дозволяє завдавати ударів, зокрема, по скупченню російських військ.

Реакція може бути будь-яка. Можуть завдати удару по території України черговими "Кинджалами" чи "Іскандерами". Вдарити по житловій забудові, спричинити величезну кількість людських жертв. Можуть завдати удару по енергетичній інфраструктурі, по столиці, як неодноразово це вже робили,

– сказав Денис Попович.

Росіяни мають багато варіантів, як відповісти. Використання тактичної ядерної зброї не обов'язкове. В окупантів є певний ракетний потенціал, який можуть використати для знищення гуманітарного сектору.

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