Військовий оглядач Денис Попович у розмові з 24 Каналом розповів, що Кремль вчергове намагається залякати світ. Окрім цього, за його словами, дійство має політичну та практичну мету.
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Політична мета
Попович пригадав, що недавно Велика Британія першою дозволила Збройним Силам України використовувати британське озброєння для ударів по території Росії. Відтак проведення нестратегічних ядерних навчань – відповідь на подібні кроки з боку наших союзників.
Очевидно, що будуть навчання. У такий спосіб Росія демонструє, що може так само відповідати й підвищувати ставки. Не думаю, що це виллється в якесь конкретне використання тактичної ядерної зброї,
– припустив військовий оглядач.
Практична мета
Денис Попович зазначив, що Росія також прагне перевірити бойову готовність ядерної зброї, виявити недоліки та усунути їх. Час від часу такі дії потрібно проводити. Не буде великим здивуванням, якщо росіяни дійсно знайдуть несправний компонент.
Натомість країни-члени НАТО знову-таки можуть провести навчання, які будуть спрямовані на протидію російській тактичній ядерній зброї.
Що зроблять росіяни після удару іноземною зброєю по території Росії
Військовий оглядач розповів, що Україна справді може бити британськими ракетами Storm Shadow по території Росії з Сумської та Харківської областей. Дальність 450 кілометрів дозволяє завдавати ударів, зокрема, по скупченню російських військ.
Реакція може бути будь-яка. Можуть завдати удару по території України черговими "Кинджалами" чи "Іскандерами". Вдарити по житловій забудові, спричинити величезну кількість людських жертв. Можуть завдати удару по енергетичній інфраструктурі, по столиці, як неодноразово це вже робили,
– сказав Денис Попович.
Росіяни мають багато варіантів, як відповісти. Використання тактичної ядерної зброї не обов'язкове. В окупантів є певний ракетний потенціал, який можуть використати для знищення гуманітарного сектору.
Ядерна безпека: останні новини
- Росіяни обладнали пускові майданчики для своїх БпЛА неподалік шостого реактора ЗАЕС. З літа 2023 року окупанти проводять на території станції навчання пілотів FPV-дронів. У ГУР здобули відеодокази того, що країна-агресорка нехтує ядерною безпекою.
- МЗС Росії погрожує ударами у разі розширення ядерної місії НАТО на територію Польщі. Розширення ядерної місії Альянсу нібито має "дестабілізаційний та загрозливий" характер. Оскільки наближення ядерної зброї НАТО до кордонів Росії загострює загрозу для Москви.
- У середу, 24 квітня, Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо ядерної зброї в космосі, запропоновану США та Японією. Країна-агресорка виступила проти резолюції, назвавши її "абсурдною і політизованою", хоча за неї проголосували 13 країн з 15.