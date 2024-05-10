Планета перестанет существовать: рискнет ли Путин ударить ядеркой

Владимир Путин объявил 6 мая о начале нестратегических ядерных учений. Беларусь вслед за Россией тоже взялась за проверку носителей тактического ядерного оружия. Однако ядерный ресурс существует не для того, чтобы его реально применять.

Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Каналу, что ядерное оружие – это стратегический ресурс, который пока является средством запугивания. И если в рамках "спецоперации" против безъядерной Украины применить ядерное оружие или применить оружие по территории определенной страны НАТО, это будет последнее решение Владимира Путина, которое он примет.

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Запад имеет стратегию ядерного сдерживания

По мнению журналиста, в голову Путина трудно попасть и понять, что там происходит, потому что он из прагматичного чекиста постепенно превратился в аятоллу – лицо, имеющие почетный титул в исламе.

Запад постоянно беспокоит ответ на вопрос, готов ли Путин пойти далеко и применить ядерное оружие. Но у Запада есть также понимание, что это нужно остановить независимо от того, действительно ли Путин может применить ядерное оружие.

На Западе еще со времен Холодной войны существует стратегия ядерного сдерживания, где прописаны все случаи, если сумасшедший диктатор какой-то страны применит ядерное оружие, и что надо делать, чтобы сохранить концепцию ядерного сдерживания,

– отметил Цви Зильбер.

Тактическое ядерное оружие – это ядерная бомба или снаряды с ядерной начинкой, которые сегодня Путину на фронте ничего не дадут. Если посчитать в тротиловом эквиваленте, сколько бомб и снарядов было сброшено на Мариуполь, Бахмут или Авдеевку, их было даже больше, чем ядерный удар.

Владимир Путин применил уже почти все. Никаких сдерживающих красных линий не осталось, включая применение химического оружия. Даже Белый дом признает, что Россия бьет по Украине химическим оружием, которое применялось еще в Первую мировую войну. Я удивился бы, если бы они применили что-то новое или неизвестное,

– подчеркнул израильский журналист.

Если российский диктатор нанесет стратегический ядерный удар, вся планета перестанет существовать, включая Россию. До этого вряд ли дойдет, потому что Путин при всей своей зомбированности собственным телевидением и идеологической страстью является гедонистом: он любит жить, получать от жизни удовольствие и купаться в роскоши.

Эффективная задача Запада

Самая эффективная задача Запада сегодня – постоянно доносить до Путина, какие будут последствия применения ядерного оружия лично против него, а именно – полетит не по военным базам, не по местам, откуда запускаются ракеты, а полетит непосредственно по всем его бункерах.

Запад должен понять, что если он снова перейдет к умиротворению российского агрессора, эти угрозы никогда не исчезнут,

– подытожил Цви Зильбер.

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