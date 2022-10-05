Ядерные угрозы Путина на Западе воспринимают очень серьезно, – Рыбачук объяснил позицию партнеров

Российский президент Владимир Путин продолжает бряцать ядерным оружием. Партнеры нашего государства уделяют немало внимания ядерным угрозам страны-агрессора.

Да, на этот раз мир воспринял очень серьезно очередную ядерную угрозу Путина. Об этом 24 каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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Запад воспринимает серьезные ядерные угрозы Путина

Союзники Украины сразу же начали реагировать и предупреждать российского президента о последствиях в результате применения ядерного оружия на территории нашего государства. Да, высшее руководство Соединенных Штатов подчеркнуло, что реакция будет сокрушительной. К тому же американцы разрабатывают разные сценарии реагирования в зависимости от уровня эскалации.

Кроме того, подготовка к применению тактического ядерного оружия требует несколько дней, и западные партнеры внимательно наблюдают за этим. Следовательно, будет понятно, что Россия готовит удар и будут приняты контрмеры.

Но пока позиция такова – мы воспринимаем это серьезно и ответ будет сокрушительным,

– подчеркнул Рыбачук.

Он отметил, что наши партнеры дают Путину понять, что в случае применения ядерного оружия в отношении Украины российская армия почувствует на себе всю мощь НАТО и Соединенных Штатов.

Рыбачук рассказал, как Запад реагирует на ядерные угрозы Путина: смотрите видео

Реакция мира на устрашение "Посейдоном"

СМИ сообщали, что якобы российская субмарина "Белгород" с ядерной торпедой "Посейдон" вышла с места дислокации. Так, в СМИ заявляли, что один такой заряд может "смыть волнами" чуть ли не весь Нью-Йорк. Однако Рыбачук подчеркнул, что максимально мощный ядерный взрыв в море покрывает до 5 километров суши.

Подвергают сомнению наличие этого самого "Посейдона" в том виде, о котором говорит Россия. Потому что мы уже не раз слышали, что, мол, аналогов нет и все уже изготовлено, а потом оказывается, что на самом деле это полузаготовка, еще не проходившая испытаний,

– рассказал Рыбачук.

По его словам, западные аналитики считают, что это "нервная психологическая атака". Она спровоцирована тем, что после такого помпезного объявления расширения России, украинские защитники освободили Лиман.

"Краткая реакция мира на эти вещи примерно такова – это далеко не переход к практической подготовке к применению ядерного оружия, а попытка напугать Запад", – подытожил Рыбачук.

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Реакция США на ядерные угрозы Путина