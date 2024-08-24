Экс-сотрудник КГБ сказал, почему Путину не выгодны ядерные угрозы на фоне событий в Курской области

Россия с начала вторжения на территорию Украины делала громкие заявления о применении ядерного оружия. С тех пор как Силы обороны начали операцию в Курской области, Кремль утверждает, что наша страна якобы планирует провокацию на Курской АЭС. Вероятно, таким образом Владимир Путин может готовить новые ультиматумы по ядерной безопасности.

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирно рассказал 24 Каналу, что, учитывая угрозы и "красные линии", которые всегда устанавливала кремлевская власть, события на Курщине должны были бы обусловить применение тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что Путин этого не сделал, ведь пытается нивелировать пересечение границы России.

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Путин не признает проблемы в России

Сергей Жирнов предположил, что российский диктатор не хочет публично признавать, что операция Сил обороны в Курской области это что-то масштабное и является проблемой для Кремля. Такая позиция не сможет обосновать применение ядерного оружия.

Я думаю, что он готовит не использование тактического ядерного оружия, а провокацию, чтобы скомпрометировать Украину перед западным обществом,

– сказал экс-сотрудник КГБ.

По его мнению, кремлевский диктатор сам не заинтересован в том, чтобы медийно распространять обсуждение событий в Курской области, привлекая туда свои угрозы по ядерной безопасности. Путин хочет, чтобы все думали, что там не происходит ничего серьезного.