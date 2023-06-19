Переходим в более горячую фазу войны, – Рашкин предположил, что на это указывает
Ситуация на фронте складывается не в пользу России. Однако чем хуже будут дела у оккупантов, тем больше вероятность применения ядерного оружия со стороны страны-агрессора.
Об этом 24 Каналу сказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в России якобы нет нужды применять ядерное оружие.
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"Чем хуже будут дела в России, тем больше вероятность того, что Путин применит ядерное оружие. Надеюсь, что Путин проиграет до того, как это поймет. Так он не успеет использовать свое ядерное оружие", – отметил Рашкин.
Путин все еще может применить ядерку: смотрите видео
Для России дела все хуже и хуже. Хотя контрнаступление сталкивается с сопротивлением, все видят развал российской армии. К тому же никуда не делась коррупция, но ее участники надеются, что война все спишет.
Становится все очевиднее, что мы переходим в более горячую фазу войны. К тому же, проигрыш России в этой войне необязательно приведет к падению путинского режима.
Ядерные угрозы России: основное
- Диктатор Владимир Путин практически загнан в угол из-за внутренних проблем в России, событий на Белгородщине, а также наступления ВСУ на фронте. От безысходности он прибегает к привычному шантажу. В этом ему помогает беларусский коллега Александр Лукашенко.
- Так, утром 25 мая стало известно, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.
- Владимир Путин заявил, что ядерное оружие начнут размещать в Беларуси после подготовки специальных хранилищ. "Соответствующие процедуры" завершатся 7 – 8 июля.