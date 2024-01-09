Нет других инструментов, – генерал армии разобрал очередные ядерные угрозы России

По данным The Wall Street Journal, Россия начала разворачивать ядерное оружие в Беларуси. Вероятно, Владимир Путин хочет испугать НАТО и прекратить военную помощь для Украины. Но у страны-агрессора нет других инструментов.

Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Россия проиграет не только на поле боя в Украине. Речь идет и о геополитическом противостоянии с Альянсом. Издание отметило, что самопровозглашенный президент Беларуси заявлял о завершении развертывания ядерки.

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"У них нет других инструментов, как угрожать ядерным оружием. Путин пытался и перед выдвижением на пост президента, и во время пресс-конференции говорить о каких-то "успехах". Но оказалось, что успехов нет", – подчеркнул Маломуж.

Украинские военные практически отстояли все города и села, а главное – ежедневно наносят врагу большие потери. К тому же, россияне не имеют успехов на фронте.

Только один инструмент – угрожать НАТО ядерным оружием для того, чтобы уменьшить поддержку Украины. Угрожать конкретным странам возможным проведением стратегических военных операций по использованию ядерного оружия,

– добавил генерал армии.

Однако это все – только угрозы. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, а также Валерий Герасимов вместе с Сергеем Шойгу говорят об угрозах ядерки и готовности триады. Речь идет об оружии наземного базирования шахтного типа, морского базирования и ракетах на стратегических бомбардировщиках.

"Это такая реальная угроза, но такими угрозами как раз Путин и Шойгу создает предпосылки для консолидации стран мира против России. Ведь ядерная война еще больше обостряет отношения со странами НАТО", – убежден бывший глава Службы внешней разведки.

Сценарий, который ставит на место Путина

Североатлантический альянс в это время готовится к таким сценариям, нацеливая все свои средства на ядерную триаду России. НАТО знает каждый российский объект шахтного типа. Их контролирует стратегическая техническая разведка США. Если россияне будут готовить удары, то их предупредят о том, что их средства будут уничтожены.

Своими действиями глава Кремля группирует против себя не только страны Альянса, но и страны, "которые хотят выжить". Речь идет о Китае, Турции, Индии и Бразилии.

То есть якобы нейтральные страны, которые сотрудничают с Путиным или обеспечивают экономические перспективы страны-агрессора. Если все же рассматривать сценарий ядерной войны, то речь идет об уничтожении всего человечества.

Этот сценарий конкретно ставит на место Путина. Недаром встречался Си Цзиньпин с Байденом. В закрытом формате была основная тема: "Как постоянно мощно держать Путина и удержать его от применения ядерного оружия",

– сказал Николай Маломуж.

Угрозы страны-агрессора еще больше стимулируют к объединению усилий. Здесь будут действовать все страны мира.

Шансов мало

Размещение тактического ядерного оружия у границ, например, стран Балтии, может обеспечить мощные подготовительные мероприятия. Все, чтобы не допустить развертывания или нанесения ударов россиянами.

То есть фактически – на территории Беларуси появляются мишени для стран НАТО. Поэтому все средства сдерживания будут направлены именно туда.

"Для Беларуси – это реальная угроза, хотя все средства пуска расположены в России. Будет решать Путин, но он готов для провокации. Поэтому в данной ситуации контрудары будут мощные", – отметил генерал украинской армии.

Нанести тактические ядерные заряды могут ракеты "Искандер" и "Кинжал". А также ракеты Х-101 и "Калибр". То есть оружие, которым Россия атакует Украину, но без ядерных зарядов. Ракеты России с ядерными боеголовками могут сбивать системы ПВО. В частности, SAMP/T, Patriot и IRIS-T.

То есть шансов определенным образом запустить, использовать, нанести огромный ущерб очень мало, но тогда вред будет в Беларуси и России колоссальный,

– подчеркнул бывший глава Службы внешней разведки.

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