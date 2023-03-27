Будут последствия: в Еврокомиссии отреагировали на ядерные планы России
Российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что намерен разместить ядерное оружие в Беларуси. Это уже прокомментировали в Еврокомиссии.
Да, Евросоюз непременно отреагирует, если Россия реализует ядерные планы на территории Беларуси. Ожидается комментарий белорусской стороны. Об этом заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. 24 Канал.
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В Еврокомиссии отреагировали на ядерные планы России
Журналисты спросили у Стано, планирует ли ЕС применять санкции на опережение против России, если диктатор реализует свои ядерные планы.
Как сказал высокий представитель ЕС, если это случится – будут последствия,
– ответил Стано.
По его словам, вопрос санкций – в компетенции стран-членов и должностные лица Еврокомиссии не могут раскрывать детали. Однако в ЕС готовы ко всем сценариям, но ждут комментарии Лукашенко.
"Мы пересматриваем нашу готовность по мере того, как разворачиваются события. Сначала очень важно отвергнуть эти заявления и также услышать, что скажет белорусская сторона, режим Лукашенко, который уже является соучастником этой варварской противоправной агрессии. Но факт того, что это была бы эскалация" , это создаст угрозу безопасности Европы и не останется без реакции стран-членов", – подчеркнул Стано.
Кстати, ранее на заявление о ядерном оружии уже отреагировал высокий представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь все еще может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", – заявлял он.
Ядерные планы Путина: что известно
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- Единственная надежда – недовольство белорусского народа, которому просто станет страшно от количества ядерного вооружения
- Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко убежден, что российский диктатор просчитался, начав бряцать ядерным оружием после полномасштабного вторжения в Украину.