Тактические заряды в очень плохом состоянии – Свитан про уровень российской ядерной угрозы
Возможность использования ядерного оружия со стороны России продолжает оставаться довольно высокой, ведь Владимир Путин время от времени прибегает к угрозам применения этого вооружения.
В то же время устрашения главы Кремля вероятно не имеют под собой оснований. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что Путин отлично понимает, какие последствия реализация ядерной угрозы будет иметь для него лично.
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Страшно даже прикасаться
Кроме того, россияне боятся даже трогать старые ядерные заряды. В 12-м ГУМО (главном управлении минобороны России – 24 Канал), отвечающем за ядерный арсенал, прекрасно понимают, какое оружие можно трогать, а к которому лучше не подходить.
Именно тактические ядерные заряды находятся в очень плохом состоянии. Те, что предназначены для подлодок, для некоторых стратегических ракет, более или менее под контролем. А остального ядерного оружия глубокого залегания – россиянам даже страшно касаться,
– объяснил полковник запаса ВСУ.
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Состояние – жалкое
В свое время США помогли россиянам создать механизмы поддержания микроклимата в ядерных хранилищах. Она предусматривала сборку, переборку, восстановление ядерного оружия. Это должны были выполнить россияне, и на это были выделены средства. Однако деньги как обычно "пошли по карманам".
Состояние ядерного арсенала России – плачевное, а потому россияне даже из-за опасений вообще трогать ядерное оружие, вряд ли будут его использовать,
– заметил военный эксперт.
Также реакция мирового сообщества на применение ядерного оружия Россией будет очень жесткой.
"После переговоров Джозефа Байдена и Си Цзиньпина, которые обсуждали в частности вопросы ядерной безопасности, тема ядерки подниматься не будет, по крайней мере, в контексте ее практического применения", – отметил Роман Свитан.
Больше о ядерных угрозах России
- Путин и его окружение регулярно прибегают к ядерному шантажу. Так, секретарь Совбеза России Николай Патрушев подчеркнул 4 ноября, что Москва якобы впервые в истории владеет большим количеством. ядерных ракет, чем страны, с которыми Россия "конкурирует" По мнению Патрушева, владение гиперзвуковыми ракетами обезопасило страну на "десятилетие".
- Также Россия совершила якобы успешный испытательный пуск ракеты "Булава ", которая является носителем ядерного оружия. Запуск осуществился с нового атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Император Александр Третий".
- В то же время в ГУР МО сообщили, что накануне, 25 октября, запуск баллистической ракеты РСМ-56 "Булава" с подводного ракетного крейсера "Борей" был неудачным. Также провалилось испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", тоже являющейся носителем ядерного оружия. Ракета, которую запустили 1 ноября, сбилась с курса.