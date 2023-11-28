Тактические заряды в очень плохом состоянии – Свитан про уровень российской ядерной угрозы

Возможность использования ядерного оружия со стороны России продолжает оставаться довольно высокой, ведь Владимир Путин время от времени прибегает к угрозам применения этого вооружения.

В то же время устрашения главы Кремля вероятно не имеют под собой оснований. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что Путин отлично понимает, какие последствия реализация ядерной угрозы будет иметь для него лично.

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Страшно даже прикасаться

Кроме того, россияне боятся даже трогать старые ядерные заряды. В 12-м ГУМО (главном управлении минобороны России – 24 Канал), отвечающем за ядерный арсенал, прекрасно понимают, какое оружие можно трогать, а к которому лучше не подходить.

Именно тактические ядерные заряды находятся в очень плохом состоянии. Те, что предназначены для подлодок, для некоторых стратегических ракет, более или менее под контролем. А остального ядерного оружия глубокого залегания – россиянам даже страшно касаться,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

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Состояние – жалкое

В свое время США помогли россиянам создать механизмы поддержания микроклимата в ядерных хранилищах. Она предусматривала сборку, переборку, восстановление ядерного оружия. Это должны были выполнить россияне, и на это были выделены средства. Однако деньги как обычно "пошли по карманам".

Состояние ядерного арсенала России – плачевное, а потому россияне даже из-за опасений вообще трогать ядерное оружие, вряд ли будут его использовать,

– заметил военный эксперт.

Также реакция мирового сообщества на применение ядерного оружия Россией будет очень жесткой.

"После переговоров Джозефа Байдена и Си Цзиньпина, которые обсуждали в частности вопросы ядерной безопасности, тема ядерки подниматься не будет, по крайней мере, в контексте ее практического применения", – отметил Роман Свитан.

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