Водночас залякування очільника Кремля ймовірно не мають під собою підстав. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що Путін чудово розуміє, які наслідки реалізація ядерної погрози буде мати для нього особисто.

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Лячно навіть торкатися

Крім того, росіяни бояться навіть торкатися старих ядерних зарядів. У 12-му ГУМО (головному управлінні міноборони Росії – 24 Канал), яке відповідає за ядерний арсенал, чудово розуміють, яку зброю можна чіпати, а до якої краще не підходити.

Саме тактичні ядерні заряди перебувають в дуже поганому стані. Ті що призначені для підводних човнів, для деяких стратегічних ракет, – більш-менш під контролем. А решти ядерної зброї глибокого залягання – росіянам навіть лячно торкатися,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

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Стан – жалюгідний

Свого часу США допомогли росіянам створити механізми підтримки мікроклімату в ядерних сховищах. Вона передбачала збірку, перебирання, відновлення ядерної зброї. Це мали виконати росіяни, і на це були виділені кошти. Однак гроші як зазвичай "пішли по кишенях".

Стан ядерного арсеналу Росії – жалюгідний, а тому росіяни навіть через побоювання взагалі займати ядерну зброю, навряд чи будуть її використовувати,

– зауважив військовий експерт.

Також реакція світової спільноти на застосування ядерної зброї Росією буде дуже жорсткою.

"Після переговорів Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна, які обговорювали зокрема питання ядерної безпеки, тема ядерки порушуватись не буде, принаймні в контексті практичного її застосування", – зазначив Роман Світан.

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