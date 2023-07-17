Главное для Путина – удержать власть в России: при каком условии может решиться применить ядерку

Кремль постоянно угрожает Украине и Западу применением ядерного оружия. Диктатор Владимир Путин больше всего хочет сохранить власть. Он пойдет на удары ядеркой только, когда увидит, что Запад не ударит по России.

Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, Путин не столько боится поражения на войне в Украине, сколько потери влияния в России.

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Путин ждет возможности ударить

Иван Преображенский предположил, что Путин может пережить поражение в Украине, даже фактическую утрату некоторых территорий России. Однако для диктатора очень важно сохранить власть в большей части страны-агрессорки.

С психологической точки зрения Путин сейчас вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Бункерный дед не ест пищу, пока ее кто-нибудь не попробует, садится с мировыми лидерами за стол длиной несколько метров. Месть от Запада за удары ядеркой для Путина точно будет, потому это самоубийство для диктатора.

Главное для Путина – удержать власть в России. Он продолжает нападать на тех, кто слабее, и ждет возможности ударить. Как только он увидит, что за этот удар ответного удара не будет, избавится от сомнений и применит ядерное оружие,

– считает он.

Кандидат политических наук подчеркнул, что Запад должен постоянно давать Путину жесткие сигналы, что в ответ на применение ядерного оружия его ждет еще более масштабный ответный удар.

Преображенский о намерениях Путина относительно ядерки: смотрите видео

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