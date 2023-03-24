Путину легче отдать Курск или Брянск, чем Крым: применит ли Россия ядерное оружие

Дмитрий Медведев пригрозил применением ядерного оружия, если ВСУ начнут возвращать Крым. Истерика в Москве лишь свидетельствует о том, что полуостров имеет огромное значение для Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, в Крыму сейчас нарастает паника, оккупанты активно убегают с полуострова.

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Настроения россиян в Крыму отнюдь не победны

Представители оккупационных властей и коллаборанты массово продают недвижимость и вывозят свои семьи из Крыма.

Они прекрасно понимают, что может наступить момент, когда не будет возможности убежать. Если ВСУ подойдут к Крыму и будут готовы его деоккупировать, а если еще и с Крымским мостом что-нибудь случится, – останется бежать разве что по морю,

– отметил Тизенгаузен.

Он добавил, что на полуострове настроения, мягко говоря, не победные. А удары по Джанкою, Севастополю и другим объектам в Крыму не способствуют поднятию боевого духа среди россиян.

Стрим Ирины Узловой и Бориса Тизенгаузена: смотрите полное видео

Значение Крыма для Путина

В то время как оккупанты убегают с полуострова, в Кремле также нарастает паника. Ведь, по словам политтехнолога, оккупированный Крым имеет огромное значение для российского диктатора.

Крым для Путина гораздо важнее, чем Брянская или Курская области. Если встанет такой вопрос – отдать Брянск или Крым, то Путин откажется от Брянской области,

– сказал Тизенгаузен.

Осознавая возможность потери Крыма, Москва достала свой "козырь" – ядерные угрозы. На сцену выпустили заместителя председателя совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что попытка Украины отвоевать Крым будет основанием для России применить ядерное оружие.

"Раньше я считал, что Путин может пойти на такой шаг, если ВСУ подойдут к Крыму. Но сейчас я так не думаю", – сказал политтехнолог.

Может ли Россия применить ядерное оружие из-за Крыма

По его словам, у россиян был прецедент, когда они могли применить свою "ядерную триаду", то есть войска, оснащенные ядерным оружием. Речь идет о Херсоне, который Кремль преступно вписал в свою "конституцию" и назвал российской землей.

Но когда россияне бежали из Херсона, никто ядерное оружие не применил. Количество угроз ядерным оружием прямо пропорционально неспособности его применить,

– отметил Тизенгаузен.

Он добавил, что в вопросе ядерного оружия для России есть еще один мощный предохранитель – Китай.

"Лидер Китая Си Цзиньпин уже дважды отметил, что применение ядерного оружия недопустимо. Он это фактически вписал это в свой "мирный план", – подчеркнул политтехнолог.

Тизенгаузен отметил, что обычно к ядерным угрозам в России прибегают 2 категории – Медведев и российские пропагандисты. А на более-менее официальном уровне никто себе такого не позволяет. Следовательно, ядерные угрозы оккупантов ничего не стоят.

Что происходит в Крыму: коротко