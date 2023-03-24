Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його словами, у Криму зараз наростає паніка, окупанти активно тікають з півострова.

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Настрої росіян у Криму аж ніяк не переможні

Представники окупаційної влади та колаборанти масово продають нерухомість та вивозять свої родини з Криму.

Вони чудово розуміють, що може настати момент, коли не буде можливості втекти. Якщо ЗСУ підійдуть до Криму й будуть готові його деокупувати, а якщо ще й з Кримським мостом щось станеться, – залишиться тікати хіба що морем,

– зазначив Тизенгаузен.

Він додав, що на півострові настрої, м'яко кажучи, не переможні. А удари по Джанкою, Севастополю та інших об'єктах у Криму не сприяють підняттю бойового духу серед росіян.

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Значення Криму для Путіна

У той час, як окупанти тікають з півострова, у Кремлі також наростає паніка. Адже, за словами політтехнолога, окупований Крим має величезне значення для російського диктатора.

Крим для Путіна набагато важливіший, ніж Брянська чи Курська області. Якщо постане таке питання – віддати Брянськ чи Крим, то Путін відмовиться від Брянської області,

– сказав Тизенгаузен.

Усвідомлюючи можливість втрати Криму, Москва дістала свій "козир" – ядерні погрози. На сцену випустили заступника голови радбезу Росії Дмітрія Мєдвєдєва, який заявив, що спроба України відвоювати Крим буде підставою для Росії застосувати ядерну зброю.

"Раніше я вважав, що Путін може піти на такий крок, якщо ЗСУ підійдуть до Криму. Але зараз я так не думаю", – сказав політтехнолог.

Чи може Росія застосувати ядерну зброю через Крим

За його словами, у росіян був прецедент, коли вони могли застосувати свою "ядерну тріаду", тобто війська, оснащені ядерною зброєю. Йдеться про Херсон, який Кремль злочинно вписав у свою "конституцію" і назвав російською землею.

Але коли росіяни тікали з Херсона, ніхто ядерну зброю не застосував. Кількість погроз ядерною зброєю прямо пропорційна неспроможності її застосувати,

– зазначив Тизенгаузен.

Він додав, що у питанні ядерної зброї для Росії є ще один потужний запобіжник – Китай.

"Лідер Китаю Сі Цзіньпін вже двічі наголосив на тому, що застосування ядерної зброї неприпустиме. Він це фактично вписав це у свій "мирний план", – наголосив політтехнолог.

Тизенгаузен зауважив, що зазвичай до ядерних погроз у Росії вдаються 2 категорії – Мєдвєдєв та російські пропагандисти. А на більш-менш офіційному рівні ніхто собі такого не дозволяє. Відтак, ядерні загрози окупантів нічого не варті.

Що відбувається у Криму: коротко