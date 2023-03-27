Путин должен ждать расплаты: как может отреагировать Запад на новые ядерные угрозы

Путин принялся пугать Запад размещением своего ядерного оружия на территории Беларуси. Однако НАТО уже не реагирует на ультиматумы кремлевского диктатора, как раньше.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лисный. По его словам, Североатлантический альянс все осознает и в ответ начинает показывать "десну, в которой растут зубы".

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Почему Путин снова пугает ядерным оружием

Лисный отметил, что в этот раз Путин поступил очень цинично – подставил Лукашенко. Потому что появление ядерного оружия на территории Беларуси является прямой угрозой этому государству.

Он отметил, что Россия не осознает, что воюет не только с военными. И когда она считает наши силы, то измеряет их почти в миллион человек. Но если к каждому бойцу добавить волонтера, родственника и близкого человека – то есть народ, которого в России нет, то получается, что оккупанты воюют со всем украинским народом.

Поэтому они боятся и рассказывают, что они то с НАТО (воюют – 24 Канал), то не с НАТО. Теперь они снова хотят втянуть еще и Запад в это,

– сказал Лисный.

Теперь, по его словам, враг заявляет о намерении поставить ядерное оружие на границе с НАТО. Лукашенко же стал заложником геополитических игр.

Лисный о новых ядерных угрозах Путина: смотрите видео

Как отреагирует Запад

Политолог считает, что Запад не отреагирует так, как того хочет Путин. Кремлевский диктатор стремится пугать. И ядерными угрозами Путин уже настолько достал Запад, что его вскоре должны за это наказать. К тому же, уже есть ордер на арест главы Кремля.

Я думаю, что он должен ждать расплаты сейчас очень серьезно, потому что так Запад не переломить на самом деле,

– подчеркнул Лисный.

Он напомнил, что недавно Си Цзиньпин приезжал в Россию смотреть на свои владения, а Путин поклонялся ему. Тогда же они заявили о недопустимости ядерной войны.

Как только император за дверь – товарищ Путин снова за свою игрушку,

– заметил политолог.

То есть, подчеркнул он, глава Кремля решил снова пугать НАТО. Альянс же все осознает и в ответ начинает показывать "десна, в которых растут зубы".

То есть, НАТО не реагирует на ультиматумы Путина, как раньше. К тому же у Запада каналы, по которым может передать российскому диктатору очень понятные сигналы. И сейчас должна быть какая-то реакция – либо ему дадут публичную оплеуху, либо не публично все доступно объяснят.

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