"Есть защита от дурака": решится ли Россия на ядерный удар после деоккупации Крыма

Ядерный шантаж России так и останется шантажом и до реального применения ядерного оружия не дойдет. Страны НАТО ясно дали понять Путину, чем завершится для него подобная игра.

Об этом 24 Каналау рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что применение ядерного оружия Россией не несет никакого практического смысла и не даст ей решающего преимущества в войне.

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Путину это дорого обойдется и он об этом знает

Он убежден, что вероятность применения стратегического или тактического ядерного вооружения очень маловероятна. США и союзники объяснили Путину, что это станет самоубийством для него, и он будет уничтожен конвенционными силами НАТО. Альянс вступит в войну и российская армия будет уничтожена.

"Потерять Крым это плохо и болезненно для Путина, но потерять жизнь, всю российскую армию, весь Черноморский флот – гораздо хуже. Ядерное оружие все равно не даст решающего преимущества российским армиям. Это серьезный вид оружия, но последствия будут ощущать все, даже российские солдаты и граждане", – отметил Яковенко.

Игорь Яковенко о ядерных угрозах Кремля: смотреть видео

Он также добавил, что решение о запуске ядерного оружия принимает 12 главное управление министерства обороны России, занимающееся техническим обслуживанием, транспортировкой и безопасностью ядерного арсенала.

Нет ни одной красной кнопки, которую Путин может "случайно" нажать и начать ядерную войну. Офицеры этого управления хорошо обучены защите от дурака – не просто от чьей-то ошибки, а от дурака, возглавляющего государство,

– подчеркнул журналист.

Ядерные угрозы России