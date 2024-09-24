Отказ от ядерной риторики: как Путин собирается шантажировать Запад

The Washington Post сообщило, что Кремль отказался от ядерного шантажа. Российский диктатор действительно не инициирует ядерную войну, однако Россия может применить другую риторику.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что стране-агрессору всегда были присущи теракты и убийства на территории Европы. Диверсионные масштабные операции остаются маловероятными.

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Как Путин собирается шантажировать Запад

По словам российского оппозиционного журналиста, вероятность терактов, совершенных Россией, на территории Европы существует. Страна-агрессор никогда не оставляла попыток совершить покушение на убийство.

Россия – террористическая страна. Она наследует и оправдывает этот статус,

– отметил Яковенко.

Однако российский оппозиционный журналист объяснил, что определенные масштабные диверсионные акты, например, удары по европейским аэродромам, в которых след России скрыть никак не удастся, все же не состоятся. Это будет означать начало войны с НАТО.

"Несмотря на безумие Путина, я думаю, что прямая война с Альянсом будет очень короткой. Преимущество НАТО в конвенциональном вооружении настолько велико, что Россия будет уничтожена за короткое время", – отметил Яковенко.

Обратите внимание! Связанный с Кремлем политический аналитик Сергей Марков считает, что Россия может рассмотреть возможность удара по местам базирования F-16 в Румынии и Польше.

Российский оппозиционный журналист также рассказал, что ядерную войну российский диктатор точно не начнет из-за того, что он слишком любит свою жизнь и понимает, что такие действия остановят его существование.

Кроме этого, структура в России, которая отвечает за хранение, дислокацию и использование ядерного оружия, тоже понимает, что начало ядерной войны приведет и к их уничтожению.

Вероятность ядерной войны по инициативе Путина очень близка к нулю,

– добавил Яковенко.