Ядерный потенциал России – это легенда, а ядерный чемоданчик – просто игрушка, – экс-разведчик
Российский диктатор Владимир Путин и его прихвостные уже не в первый раз угрожают миру ядерной войной. Однако на самом деле ядерный потенциал России – это легенда, которую придумали в Советском Союзе.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур. По его словам, ядерный чемодан – это автоматизированная система управления, которой Путин не сможет воспользоваться.
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"Что такое чемоданчик для Путина и для нас? Это сложный алгоритм. Условно – работа с компьютером. Путин в компьютер не заглядывал 20 лет. Он не технологическая особа, работает с бумажками", – подчеркнул он.
Угрозы ядерной войной – это игра
Валерий Кур отметил, что ядерный чемоданчик придумало руководство Советского Союза во времена Леонида Брежнева. На самом деле ядерный чемоданчик – это автоматизированная система управления.
Создали ядерный чемоданчик, назвали таинственными шифрами "Чегет" и "Казбек". Но это все автоматизированная система. Действительно, "головастики" были. Академик Кузнецов реально рассказывал, что это такое, хотел сделать (ядерный чемоданчик – 24 Канал). Они его закрыли в тюрьме, затем – в психушке. Хотя он им сказал, как управлять,
– вспомнил он.
Бывший руководитель Управления уголовной разведки утверждает, что ядерный потенциал России – это ложь. Путин угрожает оружием всему миру и играет игру.
"Это игрушка и выдумка. Поэтому будем относиться к этому, как к очередной картинке. Сидят Герасимов и Шойгу, думают, что у них "вторая армия мира". Я как разведчик точно знаю, что это пустота. Так же, как и ядерные войска. ", – подчеркнул экс-разведчик.
Кур о ядерном потенциале России: смотрите видео
Путин заявил, что разместит ядерное оружие в Беларуси
- Владимир Путин заявил, что самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно просил его о размещении ядерного оружия на своей территории. Теперь же Москва готова к этому, потому что там до сих пор не могут принять тот факт, что Великобритания предоставляет Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- К 1 июля на территории Белоруссии завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Однако Путин отметил, что речь не идет о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко. Кремль разместит свои ядерные силы на территории Беларуси и, как уже обычно, будет эксплуатировать ее территорию и пугать Запад оружием массового поражения.
- В США прокомментировали намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси, отметив, что Путин сделал это заявление в момент роста напряженности с Западом из-за войны в Украине.
- Аналитики ISW рассказали, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хотел разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.