Путин понимает, что это "красная линия" для него, – российский оппозиционер о ядерном шантаже

Ядерный шантаж России в какой-то степени удается. В США его воспринимают серьезно, а потому хотят вести себя так, чтобы Путин ни в коем случае не применил ядерное оружие, даже тактическое.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Леонид Невзлин. По его словам, американцы очень переживают, чтобы мир не разбалансировался, ведь сбалансировался он после того, как они применили ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки – тогда мир понял, что это вообще такое, а Япония подписала капитуляцию.

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"Красные линии" Путина и США совпадают

Так что в мозгу американцев проходит "красная линия". Она состоит в том, что никто не должен применить ядерное оружие, иначе будет разбаланс. Мол, мы не собираемся, и они не должны.

Что не менее важно, такая красная линия есть не только у США, но и у Путина – он понимает, что туда заходить нельзя. Однако некоторые люди в России ядерный шантаж поддерживают, и они надеются, что Путин будет не только угрожать Украине и Западу, но действительно нанесет удар.

Присутствие таких людей в России недавно продемонстрировала и пропагандистка Маргарита Симоньян, которая в очередной раз пришла на шоу к Соловьеву, и начала рассказывать, что России ничего не остается, кроме как бомбить Украину, потому что в противном случае – Гаага будет для всех. Также она добавила, что общается со многими людьми, в том числе из высшего руководства, и ей очень жаль, что они боятся, что о них подумают "там".

Как объяснил Невзлин, ее слова показывают, что Симоньян понимает эту "красную линию" Путина, но она все же пытается давить на него, мотивировать – мол, давайте все-таки бросим ядерную бомбу.

Запад должен бы действовать

Оппозиционер отметил, что у Путина пока хватает ума не идти на эти провокации, и он еще полностью не чувствует себя крысой в углу. Более того, он действительно еще не полностью в углу и еще может отыграть хотя бы что-то в своей жизни.

Кроме того, в его ближайшем окружении, по крайней мере, среди тех, кто имеет отношение к военному делу, вероятно, нет никого, кто хотел бы применить ядерное оружие – ни Ковальчук, ни Пригожин, ни Кадыров, ни Золотов, ни Герасимов, ни Суровикин, хотя он может, но понимает, чем это кончится.

По мнению Невзлина, в этом и заключается взаимный тупик Запада и Путина, из-за которого так долго страдает Украина. Ведь Путин сам говорит, что "украинцы – это люди на мясо, которых использует Запад в своей войне с Россией", он говорит, что на самом деле воюет не с Украиной, а с Западом, НАТО, США и так далее.

Извините, но если он уже сказал, что объявил войну Западу, можно ему на это ответить? Украине он войну не объявлял, он назвал это "специальной военной операцией", а Западу объявил. А Запад снова молчит,

– заметил Невзлин.

Он добавил, что таким образом наши партнеры "съели" упреки Путина, а он снова чувствует себя прекрасно, поскольку его шантаж проходит. И пока так будет происходить, будут оставаться проблемы.

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