Россия фактически вышла из соглашения о ядерном оружии еще полгода назад: какова цель заявления Путина

Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Однако фактически Владимир Путин перестал выполнять условия этого документа гораздо раньше.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, договор между США и Россией ограничивает количество ядерных боезапасов, которые может иметь каждая из сторон.

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По условиям соглашения, каждая из стран может иметь около 1,5 тысячи ядерных боеголовок и 700 носителей такого вооружения.

Этого достаточно, чтобы несколько раз уничтожить планету. И США, и Россия понимают, что дальнейшее увеличение ядерного арсенала ни к чему хорошему не приведет,

– подчеркнул Свитан.

Дальнейшее наращивание ядерного потенциала только увеличит затраты на производство и содержание этих боеприпасов.

Путин уже полгода не выполняет условия договора

Свитан подчеркнул, что Россия сама нарушила условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Де-факто Россия вышла из этого договора полгода назад, когда россияне запретили американским специалистам проводить проверку на российских базах", – сообщил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что сейчас Путин только объявил о решении приостановить участие в ДСНВ.

"Это только информационный повод и пиар-кампания Путина, не больше", – сказал Свитан.

Будет ли последствия решения Путина

Военный эксперт считает, что заявление российского диктатора не будет иметь никаких последствий. По словам Свитана, увеличивать количество ядерных боеприпасов Путин не будет. Проводить ядерные испытания для него тоже нет никакого смысла.

Если Путин начнет ядерные испытания, то попадет под мощные санкции от ООН,

– отметил военный эксперт.

Своим заявлением глава Кремля хотел разве что испугать западные страны.

Путин не хочет, чтобы США видели реальное состояние российского ядерного арсенала

Впрочем, диктатор мог иметь еще одну цель. Свитан предположил, что Кремль не хочет, чтобы американские специалисты видели, в каком плохом состоянии сейчас российское ядерное вооружение.

Еще полгода тому назад Путин не допустил американцев на определенные объекты. Вероятно, речь идет о базах, где уже возникли проблемы с технической эксплуатацией и подготовкой определенных ядерных запасов,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что представители США, обнаружив проблемы с российским ядерным вооружением, могут понять, что нечего бояться. Следовательно, весь ядерный шантаж, к которому постоянно прибегает Россия, потеряет смысл.

Россия приостановила участие в ДСНВ: возможные последствия