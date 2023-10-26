Притворяются жертвой, – Подоляк резко ответил на ядерные тренировки России
Россия продолжает использовать ядерное оружие для шантажа и устрашения. Так, оккупанты заявили, что провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара. Хотя они хорошо понимают, что в демократическом мире никто не применит против них такое оружие, но не прекращают свои угрозы.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что таково типичное поведение для страны-агрессора. На самом деле, демократический мир заинтересован в технологическом, карьерном, эволюционном развитии, а не в том, чтобы на кого-то нападать.
К теме Путин навязывает эскалационную игру: отреагирует ли мир на ядерные тренировки России
Россия хочет выдать себя за жертву
Сегодня нет никаких признаков того, что России кто-то угрожает ядерным оружием. Единственный "лагерь", который готов на кого-то нападать – это самая страна-агрессор и ее условные "сателлиты", такие как Иран и Северная Корея. Все они продвигают похожую концепцию: "мы должны кого-то убить, потому что нам угрожают, мы живем бедно, потому что нам угрожают". Так эти страны хотят объяснить свое неумение управлять.
Они одновременно выдают себя за жертву, на которую кто-то вроде бы собирается напасть или угрожает. В то же время жестоко убивают людей других стран,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
Он добавил, что если ядерное оружие появляется у кого-то из вышеупомянутых стран, то они действительно могут его использовать. Страны, высокоморальные и сознательные, никогда не применят оружие массового поражения.
Советник главы ОПУ отреагировал на ядерный шантаж России: смотрите видео
Почему Россия постоянно прибегает к шантажу
В Кремле понимают, что проиграют войну. Уже никто не верит в "мощный спецназ" и российских десантников, о которых когда-то всем рассказывали и даже снимали фильмы. Россия терпит поражение в войне со значительно меньшей страной. Более того, страна-агрессор продолжает угрожать совершенно не ядерным государствам своим ядерным оружием.
Это проблема так называемого глобального ядерного клуба, куда входят страны, которые между собой договорились о том, что будут две составляющие в глобальной ядерной безопасности – ядерное сдерживание и нераспространение технологии ядерного оружия.
– заметил советник главы ОПУ.
Россия – единственная страна, которая постоянно нарушает такие договоренности, и неизвестно почему мировые институции на это никак не реагируют. Ведь страна-агрессор разными способами пытается передать технологии ядерного оружия и вовсе не для гражданских нужд.
Международный регуляторный орган МАГАТЭ закрывает глаза на такую ситуацию и позволяет России строить электростанции в ряде других стран.
Там, где Россия поначалу строит мирные электростанции, атомные электростанции, там возникает спекулятивный компонент в том, что, например, можно передать и технологии обогащения урана,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
Как Россия шантажирует ядерным оружием
- В Кремле сообщили, что прошли тренировки по нанесению ядерного ответного удара. Для таких учений использовали стратегические авианосцы, подлодку, установку "Ярс". По видеосвязи за всем этим лично наблюдал Владимир Путин. Со временем россияне сообщили, что все задачи выполнили в полном объеме.
- Такие тренировки в ГУР МО назвали спектаклем и подчеркнули, что они направлены на внутреннего потребителя. Попытки ядерного шантажа будут и в будущем, но они уже перестали быть "козырем Путина".
- В октябре Путин посетил Китай, куда прибыл из ядерным чемоданчиком. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что оснований дополнительно переживать нет, а Путин уже давно перегнул палку с ядерным шантажом, а его влияние значительно меньше, чем он ожидает. Юсов добавил, что такие чемоданы вряд ли демонстрируют смелость так называемого президента России.