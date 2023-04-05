В СНБО сказали, нужно ли Украине возвращать ядерный статус
Получение статуса ядерного государства — сложный процесс. Украинское общество с радостью восприняло бы такой шаг государства.
Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он добавил, что США наконец-то признали свою ошибку, допустив потерю Украиной ядерного статуса в 1996 году.
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США признали свою ошибку
В частности, Алексей Данилов прокомментировал заявление бывшего президента США Билла Клинтона, которую тот сделал в интервью RTE, о том, что он сожалеет о Будапештском меморандуме и ядерном разоружении Украины.
"Благодарю Клинтона, что они наконец признали свою ошибку. Вместо того чтобы сделать треугольник Казахстан – Россия – Украина, они решили, что только Россия может быть монополистом на этом пространстве. В такой парадигме они двигались до 24 февраля 2022 года. Только после этого дня они поняли, что мы отдельное государство, которое имеет право двигаться по своему пути, к сожалению, большой ценой", – отметил Данилов.
По его словам, сейчас речи о возвращении ядерного статуса нет. Это сложный процесс, нуждающийся в больших усилиях: "Мы демократическая страна. Это сложно сделать, хотя и общество с радостью бы восприняло такую возможность".
Заявление Билла Клинтона: главное
- Президент США в 1993 – 2001 годах Билл Клинтон признал личную причастность к ядерному разоружению нашей страны. Такое заявление он сделал в интервью ирландскому телеканалу.
- Он также выразил убеждение, что Путин не поддержал бы документ, аналогичный Будапештскому меморандуму, как это когда-то сделал российский президент Борис Ельцин.
- 5 декабря 1994 года в Будапеште тогдашние президенты США – Билл Клинтон, Украина – Леонид Кучма и России – Борис Ельцин подписали меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия