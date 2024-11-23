Москва исчезнет быстрее: в Defence Express сравнили ядерный потенциал США и России

Россия привыкла прибегать к одной из самых любимых тактик – ядерного шантажа. Однако агрессорка забывает, что она не единственное государство, которое имеет ядерное оружие и точно получит ответ на такой удар.

Россияне часто забывают, что они сами пострадают в результате решения использовать ядерное оружие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Сколько ядерного оружия у США

Россия хоть и имеет наибольшее количество ядерных боевых частей – примерно 4,4 тысячи, но развернутыми и готовыми к использованию есть 1710 единиц. Около 870 на грунтовых и шахтных носителях, еще до 640 на подводных лодках (около 530 межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования), а еще 200 – на стратегической авиации.

В США при запасе в 3,7 тысяч развернуто около 1770 единиц стратегического ядерного вооружения. Они размещены на 400 межконтинентальных ракетах шахтного базирования Minuteman III и на 294 ракетах Trident II на подводных лодках. По ракетам такого класса США имеют преимущество над Россией, но они имеют меньше боеголовок на этих ракетах.

Ядерная война предполагает встречный удар. Это означает, что запуск собственных баллистических ракет происходит сразу после фиксации вражеских. В этом и заключается так называемое ядерное сдерживание.

При этом пусковые районы подводных лодок США в Северном море к России ближе, чем от российских к США. Ракеты США достигнут цели раньше, чем российские.

Кроме этого, важным также является обеспечение уничтожения противника при любых условиях. Даже если врагу удалось нанести единоличный ядерный удар. Команду о запуске можно дать с помощью системы Airborne Launch Control System, которая будет работать даже, когда Белого дома не будет существовать.