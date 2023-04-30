"Не описать ужас": лидер Словакии была в подвале в Ягодном, где враг удерживал сотни людей
Источник:Зузана Чапутова
Мировые лидеры продолжают регулярно посещать Украину и, в частности, те места, где оккупанты незаконно удерживали людей. Так, президент Словакии Зузана Чапутова была в подвале школы села Ягодного на Черниговщине.
В пятницу, 28 апреля, словацкая лидер Чапутова вместе с президентом Чехии Петром Павелом была в Киеве, где встретилась с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Уже на следующий день она поделилась своими впечатлениями от посещения печально известного села Ягодного, где в одной из школ враг незаконно удерживал около 400 человек.
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"Преступления против человечности"
Отметим, что Черниговщина – регион, который особенно пострадал после начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. К счастью, всех захватчиков удалось выдворить оттуда уже через несколько месяцев, однако последствия оккупации населенных пунктов региона Украина, очевидно, не забудет никогда.
Никакими словами не описать ужасы российской оккупации в Ягодном – 367 человек удерживали в подвале школы. 11 из них скончались. Преступления против человечности – это сознательное решение, чтобы сеять страх и страдания,
– говорится в сообщении Чапутовой.
Кроме того, отмечено, что мировое сообщество просто обязано помочь обеспечить справедливость и привлечь к ответственности оккупантов за все военные преступления против Украины.
Террор не прекращается
Следует сказать, что террор России не прекращается и по сей день. Собственно, до конца мы не знаем, что делают захватчики на временно оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганских областей и в Крыму. Однако несмотря на это, захватчики каждый день терроризируют гражданское население свободных регионов нашего государства, запуская по городам свои ракеты.
- Так, 28 апреля, в день приезда в наше государство иностранных лидеров, враг атаковал многоэтажку в Умани, в результате чего погибли 23 человека. Среди них 5 детей и один 17-летний подросток.
- Кроме того, в этот же день противник ударил по частному дому в Днепре. Жертвами этого теракта стали 2 человека – мать Ольга со своей 2-летней дочерью Вероникой.
- Президент Украины Владимир Зеленский не заставил долго ждать с реакцией. Собственно, украинский лидер подчеркнул, что все причастные к этим и другим военным преступлениям обязательно будут привлечены к ответственности.