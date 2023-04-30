"Не описать ужас": лидер Словакии была в подвале в Ягодном, где враг удерживал сотни людей

Мировые лидеры продолжают регулярно посещать Украину и, в частности, те места, где оккупанты незаконно удерживали людей. Так, президент Словакии Зузана Чапутова была в подвале школы села Ягодного на Черниговщине.

В пятницу, 28 апреля, словацкая лидер Чапутова вместе с президентом Чехии Петром Павелом была в Киеве, где встретилась с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Уже на следующий день она поделилась своими впечатлениями от посещения печально известного села Ягодного, где в одной из школ враг незаконно удерживал около 400 человек.

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"Преступления против человечности"

Отметим, что Черниговщина – регион, который особенно пострадал после начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. К счастью, всех захватчиков удалось выдворить оттуда уже через несколько месяцев, однако последствия оккупации населенных пунктов региона Украина, очевидно, не забудет никогда.

Никакими словами не описать ужасы российской оккупации в Ягодном – 367 человек удерживали в подвале школы. 11 из них скончались. Преступления против человечности – это сознательное решение, чтобы сеять страх и страдания,

– говорится в сообщении Чапутовой.

Кроме того, отмечено, что мировое сообщество просто обязано помочь обеспечить справедливость и привлечь к ответственности оккупантов за все военные преступления против Украины.

Террор не прекращается

Следует сказать, что террор России не прекращается и по сей день. Собственно, до конца мы не знаем, что делают захватчики на временно оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганских областей и в Крыму. Однако несмотря на это, захватчики каждый день терроризируют гражданское население свободных регионов нашего государства, запуская по городам свои ракеты.