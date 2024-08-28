В Италии допросили капитана затонувшей роскошной яхты бизнесмена Майка Линча

На прошлой неделе у берегов Сицилии затонула роскошная яхта, которая принадлежит семье британского технологического магната Майка Линча. Капитан судна отказался отвечать на вопросы прокуроров во время допроса.

По словам прокуроров, расследование займет много времени. Также необходимо будет изъять обломки судна со дна моря.

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Что известно о расследовании аварии

В понедельник, 26 августа, итальянская прокуратура начала расследование в отношении Джеймса Катфилда, 51-летнего гражданина Новой Зеландии.

Капитан воспользовался своим правом хранить молчание по двум основным причинам. Во-первых, он очень истощен. Во-вторых, адвокатов назначили только в понедельник, и для тщательной и правильной защиты нам необходимо получить ряд данных, которых у нас пока нет,

– рассказал журналистам адвокат Джованни Риццути.

Прокуроры отметили, что расследование займет длительное время и потребует изъятия обломков судна из моря. Сейчас яхта Bayesian находится на правой стороне на глубине около 50 метров.

Напомним, что Линч и еще шесть человек погибли, когда яхта Bayesian под британским флагом перевернулась и затонула 19 августа. Это произошло всего через несколько минут после того, как шторм накрыл ее во время стоянки на якоре у северного побережья Сицилии.