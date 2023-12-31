Проблемы старцев: зачем Путин и Лукашенко обсуждают дефицит интересных продуктов

В России прошел саммит Евразийского экономического сообщества, где Лукашенко рассказывал об успехах сельскохозяйственного производства. Путин, на фоне проблем у России, попросил белорусского диктатора "одолжить ему яйца".

Александр Лукашенко вполне воспользовался проблемами России с яйцами и решил показать свою значимость. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.

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"Проблемы с новогодним оливье"

После инцидента на саммите Евразийского экономического сообщества Лукашенко продолжил подогревать тему с яйцами для России. Так, на днях самопровозглашенный президент Беларуси поручил витебской птицефабрике "опрокинуть яйца" Владимиру Путину.

Это идиллия двух престарелых товарищей в попытках приготовить новогоднее оливье. Лукашенко провел совещание с правительством, где спросил у вице-премьера, ответственного за сельское хозяйство, будут ли огурцы на новогоднем столе. Он обсуждал эту тему полчаса. Лукашенко не хватает огурцов, Путину – яиц. Вот они и сошлись,

– сиронизировал Павел Латушко.

Вероятно, таким странным образом Александр Лукашенко пытается хоть как-то показать свою важность и значимость. Даже если речь идет о поставках яиц в страну-оккупанту.

"Он хочет показать себя на равных, что он не только марионетка, не на побегушках, а наоборот. Россия, мол, даже зависит от их поставок яиц", – подчеркнул Латушко.

Интересно отметить, что многие производители Польши отказались работать с российскими и белорусскими рынками даже не из-за санкций. Они просто не хотят поставлять сельскохозяйственную продукцию ни стране-агрессору, ни поддерживающему агрессию режиму.

Проблемы с яйцами в России: что известно